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Житель Пинска нашел в квартире отца арсенал боеприпасов

22.01.2021 06:31 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

О своей находке мужчина сообщил в милицию. Он рассказал, что после смерти родственника собрался навести порядок в доме. В одной из комнат в нише дивана и обнаружил целое хранилище оружия и патронов. В итоге правоохранители нашли ружье, пистолет-револьвер, а также 67 единиц боеприпасов. Весь этот арсенал отправили на баллистическую экспертизу. Отметим, что за незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность. Однако те, кто сдал подобный арсенал добровольно, от ответственности освобождаются.

 
 
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О своей находке мужчина сообщил в милицию. Он рассказал, что после смерти родственника собрался навести порядок в доме. В одной из комнат в нише дивана и обнаружил...
 
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