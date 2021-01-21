|
Житель Пинска нашел в квартире отца арсенал боеприпасов
Источник материала: БT
О своей находке мужчина сообщил в милицию. Он рассказал, что после смерти родственника собрался навести порядок в доме. В одной из комнат в нише дивана и обнаружил целое хранилище оружия и патронов. В итоге правоохранители нашли ружье, пистолет-револьвер, а также 67 единиц боеприпасов. Весь этот арсенал отправили на баллистическую экспертизу. Отметим, что за незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность. Однако те, кто сдал подобный арсенал добровольно, от ответственности освобождаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О своей находке мужчина сообщил в милицию. Он рассказал, что после смерти родственника собрался навести порядок в доме. В одной из комнат в нише дивана и обнаружил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)