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Правозащитник Судаленко сидит в СИЗО, а его помощницу отпустили

22.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает "Гомельская весна", Леонида Судаленко оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО

Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. Но ее спустя трое суток отпустили, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Вясна».

Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.
 
 
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Как сообщает "Гомельская весна", Леонида Судаленко оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО
 
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