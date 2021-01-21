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Юриста фонда Навального высылают из России - у него белорусский паспорт

22.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Юриста российского Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося высылают из России, пишет "Новая газета". Сотрудник фонда, который создал Алексей Навальный, должен покинуть Россию до 25 января.


Кроме того, ему запретили возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. 

Сообщается, что Лося задержали 21 января в гостинице в Москве. По его словам, в номер к нему постучались 15 полицейских под предлогом того, что кто-то кричал. 

Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Владлен Лось имеет белорусское гражданство. По словам Жданова, силовики высылают Лося из-за акций, которые команда Навального организовывает 23 января.
 
 
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Юриста российского Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося высылают из России, пишет "Новая газета". Сотрудник фонда, который создал Алексей Навальный, должен...
 
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