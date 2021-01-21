Юриста фонда Навального высылают из России - у него белорусский паспорт





Кроме того, ему запретили возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года.





Сообщается, что Лося задержали 21 января в гостинице в Москве. По его словам, в номер к нему постучались 15 полицейских под предлогом того, что кто-то кричал.





Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Владлен Лось имеет белорусское гражданство. По словам Жданова, силовики высылают Лося из-за акций, которые команда Навального организовывает 23 января.











