Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

Об этом сообщает телеграм-канал лидера белорусской оппозиции.





Во время встречи обсудили расширение санкций ЕС, а также возможность внесения в санкционные списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, а также бизнесменов и судей, «поддерживающих режим».





Кроме того, Тихановская призвала Кальюлайд поддержать Международный день солидарности с Беларусью 7 февраля.





Светлана подчеркнула, что протест продолжается, – говорится в сообщении телеграм-канала.









Фото: Telegram/Светлана Тихановская



