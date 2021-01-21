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Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

22.01.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает телеграм-канал лидера белорусской оппозиции.

Во время встречи обсудили расширение санкций ЕС, а также возможность внесения в санкционные списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, а также бизнесменов и судей, «поддерживающих режим».

Кроме того, Тихановская призвала Кальюлайд поддержать Международный день солидарности с Беларусью 7 февраля.

Светлана подчеркнула, что протест продолжается, – говорится в сообщении телеграм-канала.


Фото: Telegram/Светлана Тихановская
 
 
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21 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
 
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