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Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд
Источник материала: Партизан
21 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
Об этом сообщает телеграм-канал лидера белорусской оппозиции.
Во время встречи обсудили расширение санкций ЕС, а также возможность внесения в санкционные списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, а также бизнесменов и судей, «поддерживающих режим».
Кроме того, Тихановская призвала Кальюлайд поддержать Международный день солидарности с Беларусью 7 февраля.
Светлана подчеркнула, что протест продолжается, – говорится в сообщении телеграм-канала.
Фото: Telegram/Светлана Тихановская
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21 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
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