Источник материала: UDF



Дмитрий Басик сделал впечатляющую карьеру в МИДе. Фото: личный архив, kp.by

«Но это лишь часть пикантной истории, – пишет «Мифология Беларуси». – Басик – не просто вокалист легендарной группы. Он один из создателей чуть ли не самого жесткого и оппозиционно настроенного музыкального альбома в истории Беларуси.



Пластинка The Unbroken 1999 года – один из лучших альбомов в истории белорусского метала. Состоит практически целиком из жестких текстов на политическую белорусскую тематику. Исполнялся на английском языке (одна из песен альбома – на английском и испанском)»

Лицемер, публичный обман,

Один на должность, охотник за голосами...

Плюй на мораль и предавай прежние клятвы,

Грязная игра оправдана, если приносит свои плоды.

Высокие цели... Человечность...

Лицемерная борьба за должность.

Уполномоченные ничтожества,

Как сладок ваш наглый обман!



Благодетели с присягой богохульства,

Застрявшие на крючке гражданской войны.

Сеющий ненависть гадюшник,

Ваша власть куплена кровью нации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Ваша власть куплена кровью нации». Какие песни пел раньше белорусский дипломат, бывший на инаугурации Байдена «Лицемер, публичный обман, Один на должность, охотник за голосами...»

Дмитрий Басик, который вчера представлял Беларусь на инаугурации Джо Байдена, пел оппозиционные песни, пишет телеграм-каналБасик в прошлом был вокалистом метал-группы Vicious Crusade, а в начале 2000-х начал дипломатическую карьеру и дорос до должности временного поверенного в делах Беларуси в США.Телеграм-канал приводит несколько строчек из композиции «Высокопоставленный лжец» в переводе с английского:А вот из песни «Патриотические игры», похоже – о том же человеке и его окружении: