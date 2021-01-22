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«Ваша власть куплена кровью нации». Какие песни пел раньше белорусский дипломат, бывший на инаугурации Байдена
Источник материала: UDF
Дмитрий Басик сделал впечатляющую карьеру в МИДе. Фото: личный архив, kp.by
Басик в прошлом был вокалистом метал-группы Vicious Crusade, а в начале 2000-х начал дипломатическую карьеру и дорос до должности временного поверенного в делах Беларуси в США.
«Но это лишь часть пикантной истории, – пишет «Мифология Беларуси». – Басик – не просто вокалист легендарной группы. Он один из создателей чуть ли не самого жесткого и оппозиционно настроенного музыкального альбома в истории Беларуси.
Пластинка The Unbroken 1999 года – один из лучших альбомов в истории белорусского метала. Состоит практически целиком из жестких текстов на политическую белорусскую тематику. Исполнялся на английском языке (одна из песен альбома – на английском и испанском)»
Телеграм-канал приводит несколько строчек из композиции «Высокопоставленный лжец» в переводе с английского:
Лицемер, публичный обман,
Один на должность, охотник за голосами...
Плюй на мораль и предавай прежние клятвы,
Грязная игра оправдана, если приносит свои плоды.
А вот из песни «Патриотические игры», похоже – о том же человеке и его окружении:
Высокие цели... Человечность...
Лицемерная борьба за должность.
Уполномоченные ничтожества,
Как сладок ваш наглый обман!
Благодетели с присягой богохульства,
Застрявшие на крючке гражданской войны.
Сеющий ненависть гадюшник,
Ваша власть куплена кровью нации.
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«Ваша власть куплена кровью нации». Какие песни пел раньше белорусский дипломат, бывший на инаугурации Байдена
«Лицемер, публичный обман, Один на должность, охотник за голосами...»
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