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Беларусь потеряла 22 позиции в Индексе качества жизни
Источник материала: UDF
Всего рейтинг рассматривает 83 государства.
Индекс качества жизни (
Итак, рассмотрим, что произошло за полгода с белорусскими показателями.
Если в середине 2020 года индекс покупательной способности в Беларуси составлял 33,7 балла, то в 2021 году он уменьшился до 31,96 балла. Это 63-я позиция в рейтинге.
Больше всего просел индекс безопасности. Если в 2020-м году он составлял почти 75 баллов, то к 2021-му году опустился до 39,7. Здесь Беларусь оказалась на 75-м месте из 83-х рассматриваемых стран.
Существенно опустился и белорусский индекс здравоохранения. С 60 баллов он снизился до 44,4. По данному показателю Беларусь заняла 81-ю строчку и попала в тройку аутсайдеров.
Небольшие ухудшения произошли также в соотношении цены на недвижимость к доходу (данный критерий вырос с 15,49 до 16,79) и индексе загрязнения (вырос с 43,58 до 44,47).
Однако были в жизни белорусов и улучшения. Например, сократился индекс стоимости жизни (с 32,63 до 30,69), а также индекс времени в пути (30,21 до 30.05).
Была зафиксирована в Беларуси и пресловутая стабильность. Белорусский климатический индекс за полгода не претерпел изменений.
В целом, в индексе качества жизни в начале 2021 года Беларусь впервые оказалась ниже Украины. В европейском рейтинге качества жизни по версии Numbeo Беларусь занимает предпоследнее, 33 место. 34 место занимает Россия.
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Больше всего просел индекс безопасности.
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