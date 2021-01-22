Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь потеряла 22 позиции в Индексе качества жизни Больше всего просел индекс безопасности.

Если в середине 2020 года Беларусь в Индексе качества жизни Numbeo занимала 38 строчку, то в начале 2021 года – уже 60-ю.Всего рейтинг рассматривает 83 государства.Индекс качества жизни () (чем выше, тем лучше) - это оценка общего качества жизни с использованием эмпирической формулы, которая учитывает индекс покупательной способности (чем выше, тем лучше), индекс загрязнения (чем ниже, тем лучше), соотношение цены на жилье к доходу (ниже) лучше), индекс стоимости жизни (чем ниже, тем лучше), индекс безопасности (чем выше, тем лучше), индекс здравоохранения (выше - лучше), индекс времени в пути на работу (чем меньше, тем лучше) и климатический индекс (чем выше, тем лучше).Итак, рассмотрим, что произошло за полгода с белорусскими показателями.Если в середине 2020 года индекс покупательной способности в Беларуси составлял 33,7 балла, то в 2021 году он уменьшился до 31,96 балла. Это 63-я позиция в рейтинге.Больше всего просел индекс безопасности. Если в 2020-м году он составлял почти 75 баллов, то к 2021-му году опустился до 39,7. Здесь Беларусь оказалась на 75-м месте из 83-х рассматриваемых стран.Существенно опустился и белорусский индекс здравоохранения. С 60 баллов он снизился до 44,4. По данному показателю Беларусь заняла 81-ю строчку и попала в тройку аутсайдеров.Небольшие ухудшения произошли также в соотношении цены на недвижимость к доходу (данный критерий вырос с 15,49 до 16,79) и индексе загрязнения (вырос с 43,58 до 44,47).Однако были в жизни белорусов и улучшения. Например, сократился индекс стоимости жизни (с 32,63 до 30,69), а также индекс времени в пути (30,21 до 30.05).Была зафиксирована в Беларуси и пресловутая стабильность. Белорусский климатический индекс за полгода не претерпел изменений.В целом, в индексе качества жизни в начале 2021 года Беларусь впервые оказалась ниже Украины. В европейском рейтинге качества жизни по версии Numbeo Беларусь занимает предпоследнее, 33 место. 34 место занимает Россия.