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Белорусско-американские отношения после выборов
Источник материала: UDF
Фото: пресс-служба Следственного комитета
Еще полгода назад, даже несмотря на двенадцатилетнее отсутствие послов, взаимоотношения официального Минска с Вашингтоном можно было совершенно обоснованно считать находящимся в наилучшем состоянии за последние четверть века. Теперь же, в результате президентской кампании в Беларуси и последовавших в стране событий они могут опуститься на самый низкий уровень.
На данный момент положение является следующим. Предыдущая американская администрация итоги здешних выборов не признала. Джо Байден, еще будучи кандидатом в президенты, неоднократно весьма жестко критиковал брутальные акции силовых структур по приказу белорусских властей. На этом основании можно предположить, что во главе Белого дома он станет каким-то образом воплощать критику в некие конкретные решения.
Впрочем, насколько серьезными окажутся принятые меры, остается неясным. С одной стороны, демократические администрации по традиции уделяют больше внимания существующим в мире проблемам с демократией и правами человека. В свете этого достаточно вероятным выглядит расширение содействия гражданскому обществу нашей страны, в том числе морального – в виде разного рода заявлений, ограничения контактов с белорусскими чиновниками и т.п.
В том числе, как представляется, Америка вряд ли будет спешить с отправкой в Беларусь своего уже назначенного посла Джули Фишер. То есть в формальном плане сохранится нынешнее положение, которое, кстати, не слишком препятствовало недавнему сближению.
Что же касается возможного введения экономических санкций, то здесь ситуация является не столь однозначной. Например, гипотетически могло бы быть заблокировано выделение Беларуси кредитов МВФ или вступление последней в ВТО, но, похоже, ни то, ни другое и без того сейчас на повестке дня не стоит. Блокировка SWIFTможет случиться разве что в дополнение к таковой против России, если она все же будет осуществлена. Но тогда это будет совсем другая игра…
В силу сравнительно небольшого объема взаимного товарооборота (615 млн долларов за 10 месяцев прошлого года или 1,3% от общего объема, сальдо минус 315 млн) эффективность прямых ограничений также будет сомнительна.
А поскольку самое большое беспокойство у Вашингтона по поводу Беларуси связано с ее потенциальным сближением с Россией, то, скорее всего, его политика, по крайней мере, на первых порах, будет довольно осторожной. На, что, судя по всему, как раз и рассчитывает белорусское руководство.
В целом же не следует забывать, что к числу стратегических вызовов для Америки Беларусь пока все же не относится. Так что какой-либо специальной стратегии на этом направлении, по-видимому, не появится, а конкретные действия будут определяться развитием событий.
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К числу стратегических вызовов для Америки Беларусь пока не относится
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