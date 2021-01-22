Ставки снижаются: только в трех банках остались «короткие» вклады в рублях с доходностью от 20%

С декабря некоторые банки снизили процентные ставки по вкладам в белорусских рублях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую доходность рублевых вкладов еще можно рассчитывать, и в каких банках самые выгодные условия.
В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырёх категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 21 января.
Безотзывные вклады до 2 месяцев
Доходность «коротких» вкладов в рублях снизилась на 0,5−5 п.п. Максимальное падение отмечено в Цептер Банке: ставка была снижена с 20% до 15%, в связи с чем вклад выбыл из числа лучших. На данный момент самые выгодные вклады размещаются под 18,8−20,15% годовых. Лидер обзора — вклад в Банке Решение.
Вклад Банка Решение оформляется исключительно онлайн: через мобильное приложение или интернет-банкинг. В БНБ-Банке и Банке ВТБ ставки по онлайн вкладам и вкладам, открытым в отделении, будут отличаться на 0,1 - 0,5 п. п. соответственно. Другие вклады обзора можно открыть непосредственно в отделении банка.
18% онлайн, 17,5% оффлайн (фиксированная); -0,5 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет
БТА Банк,
Всё&Сразу
19% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да
Франсабанк,
Результативный
18,9% (фиксированная), -1,1 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
18,8% (фиксированная), -0,55 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет
Технобанк,
Интернет-депозит е-Соло
18% (фиксированная), -2 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет
В целом же доходность по отзывным вкладам на самые короткие сроки начинается от 5,21% годовых.
Безотзывные вклады на 3 месяца
Ставки по пяти самым выгодным безотзывным вкладам составили 19−20,21%. Лучшие условия в БНБ-Банке. За месяц в ряде банков снизились ставки от 0,3 до 2,5 п. п (РРБ-Банк), в МТБанке процентная ставка выросла на 1 п.п.
Других существенных изменений не произошло: минимальная сумма для оформления вклада составила от 10 до 100 рублей, все вклады можно пополнять в течение первых одного-двух месяцев, начисленные проценты капитализируются по всем вкладам кроме вклада Франсабанка.
20,21% онлайн, 19,7% оффлайн (фиксированная), -0,3 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Банк Решение,
Онлайн-решение в белорусских рублях
20% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да
БТА Банк,
Открытие Online, Открытие
19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да
МТБанк,
МТБелки
19% (СКО+10,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц
Франсабанк,
Верный расчёт
19% (фиксированная), -1,5 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет
Ставки по другим безотзывным вкладам на 3 месяца стартуют с 9%.
Отзывные вклады на 3 месяца
Самые высокие ставки по отзывным вкладам на 3 месяца достигли 18−19%. С декабря они изменились в диапазоне от минус 1 п. п до плюс 1 п.п. Ставку в 19% предлагают сразу в трех банках: Франсабанке, БТА Банке и Банке Решение.
Ставка в МТБанке привязана к ставке кредитов овернайт (СКО) и является переменной. По другим вкладам ставки фиксированные.
18,5% онлайн, 18% оффлайн (фиксированная), -0,5 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да
Франсабанк,
Результативный
19% (фиксированная), -1 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да
БТА Банк,
Всё&Сразу
19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия в белорусских рублях
19% (фиксированная), +0,3 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да
МТБанк,
МТБелки
18% (СКО+9,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц
Минимальная ставка на рынке среди отзывных вкладов на 3 месяца — 6,21%.
Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом 13%. Получается, что «чистая» ставка по вкладу под 20,21% составит около 17,58%; «чистая» ставка по вкладу под 19% — порядка 16,53%.