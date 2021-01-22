Ставки снижаются: только в трех банках остались «короткие» вклады в рублях с доходностью от 20%

Источник материала: Tut.by

С декабря некоторые банки снизили процентные ставки по вкладам в белорусских рублях. FINANCE.TUT.BY посмотрел, на какую доходность рублевых вкладов еще можно рассчитывать, и в каких банках самые выгодные условия.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В таблицах собраны по 5 вкладов с самой высокой ставкой в каждой из четырёх категорий: вклады до 2 месяцев и на 3 месяца, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все вклады по данной ставке. Минимальная сумма первоначального взноса на вклад не должна превышать 1 тысячу рублей. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 21 января.

Безотзывные вклады до 2 месяцев

Доходность «коротких» вкладов в рублях снизилась на 0,5−5 п.п. Максимальное падение отмечено в Цептер Банке : ставка была снижена с 20% до 15%, в связи с чем вклад выбыл из числа лучших. На данный момент самые выгодные вклады размещаются под 18,8−20,15% годовых. Лидер обзора — вклад в Банке Решение .

Минимальный срок размещения вклада — 35 дней. Под 19% такой вклад доступен в Банке ВТБ . Вклады БНБ-Банка и Франсабанка открываются на 45 дней. БТА Банк и Банк Решение открывают вклад на 2 месяца. Кстати, в БТА Банке также есть вклад на 35 дней под 19,7%.

Вклад Банка Решение оформляется исключительно онлайн: через мобильное приложение или интернет-банкинг. В БНБ-Банке и Банке ВТБ ставки по онлайн вкладам и вкладам, открытым в отделении, будут отличаться на 0,1 - 0,5 п. п. соответственно. Другие вклады обзора можно открыть непосредственно в отделении банка.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 19,5%- онлайн, 19% — оффлайн (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение new 20,15% (фиксированная); без изменений; 2 месяца; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная), без изменений; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Верный расчёт 18,9% (фиксированная), -1,1 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн) и Окно возможнойтсей (оффлайн) 18,8% - онлайн и 18,7% - оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 19,5%- онлайн, 19% — оффлайн (фиксированная), -0,5 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последних 31 дней; нет Банк Решение,

Онлайн-решение new 20,15% (фиксированная); без изменений; 2 месяца; без первоначального взноса; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Я успешен 20% (фиксированная), без изменений; 2 месяца; от 100 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Верный расчёт 18,9% (фиксированная), -1,1 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (онлайн) и Окно возможнойтсей (оффлайн) 18,8% - онлайн и 18,7% - оффлайн (фиксированная), без изменений; 35 и 65 дней; от 20 BYN; нет; нет

На рынке есть много предложений по вкладам от других банках на такие сроки с диапазоном ставок от 16,5% до 18,8%. Самая низкая ставка в данной категории — 8% годовых.

Отзывные вклады до 2 месяцев

На 0,55−2 п.п. снизились процентные ставки по отзывным вкладам. Максимумальное снижение — в Технобанке , с 20% до 18% годовых. Ставки по шести лучшим вкладам сроком до 2 месяцев составляют 18−19%.

Минимальная сумма вклада — 10 рублей в БТА Банке и БНБ-Банке . Не менее 100 рублей необходимо для того, чтобы открыть вклады в других банках.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 18% онлайн, 17,5% оффлайн (фиксированная); -0,5 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Результативный 18,9% (фиксированная), -1,1 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 18,8% (фиксированная), -0,55 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 18% (фиксированная), -2 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 18% онлайн, 17,5% оффлайн (фиксированная); -0,5 п. п; 45 дней; от 10 BYN; да, кроме последнего 31 дня; нет БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная), -1 п. п; 2 месяца; от 10 BYN; да, в течение 1-го месяца; да Франсабанк,

Результативный 18,9% (фиксированная), -1,1 п. п; 45 дней; от 100 BYN; нет; нет Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 18,8% (фиксированная), -0,55 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 18,7% (фиксированная), без изменений; 35 дней; от 100 BYN; нет, нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Соло 18% (фиксированная), -2 п. п; 35 дней; от 100 BYN; нет; нет

В целом же доходность по отзывным вкладам на самые короткие сроки начинается от 5,21% годовых.

Безотзывные вклады на 3 месяца

Ставки по пяти самым выгодным безотзывным вкладам составили 19−20,21%. Лучшие условия в БНБ-Банке . За месяц в ряде банков снизились ставки от 0,3 до 2,5 п. п ( РРБ-Банк ), в МТБанке процентная ставка выросла на 1 п.п.

Других существенных изменений не произошло: минимальная сумма для оформления вклада составила от 10 до 100 рублей, все вклады можно пополнять в течение первых одного-двух месяцев, начисленные проценты капитализируются по всем вкладам кроме вклада Франсабанка .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 20,21% онлайн, 19,7% оффлайн (фиксированная), -0,3 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 20% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Открытие Online, Открытие 19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+10,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Франсабанк,

Верный расчёт 19% (фиксированная), -1,5 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM безотзывный 20,21% онлайн, 19,7% оффлайн (фиксированная), -0,3 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Банк Решение,

Онлайн-решение в белорусских рублях 20% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последних 45 дней; да БТА Банк,

Открытие Online, Открытие 19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 100 BYN; да, в первые 2 месяца; да МТБанк,

МТБелки 19% (СКО+10,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; да, не менее 50 BYN; да, два раза в месяц Франсабанк,

Верный расчёт 19% (фиксированная), -1,5 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; нет

Ставки по другим безотзывным вкладам на 3 месяца стартуют с 9%.

Отзывные вклады на 3 месяца

Самые высокие ставки по отзывным вкладам на 3 месяца достигли 18−19%. С декабря они изменились в диапазоне от минус 1 п. п до плюс 1 п.п. Ставку в 19% предлагают сразу в трех банках: Франсабанке , БТА Банке и Банке Решение .

Ставка в МТБанке привязана к ставке кредитов овернайт (СКО) и является переменной. По другим вкладам ставки фиксированные.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 18,5% онлайн, 18% оффлайн (фиксированная), -0,5 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Франсабанк,

Результативный 19% (фиксированная), -1 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная), +0,3 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

РУБЛЮ, ERGO SUM 18,5% онлайн, 18% оффлайн (фиксированная), -0,5 п. п; 3 месяца; от 10 BYN; да, кроме последних 2 месяцев; да Франсабанк,

Результативный 19% (фиксированная), -1 п. п; 95 дней; от 100 BYN; да, первые 60 дней; да БТА Банк,

Всё&Сразу 19% (фиксированная), без изменений; 3 месяца; от 10 BYN; да, в течение первых 2-х месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия в белорусских рублях 19% (фиксированная), +0,3 п. п; 3 месяца; от 100 BYN; да, кроме последнего месяца; да МТБанк,

МТБелки 18% (СКО+9,25%), +1 п. п; 3 месяца; от 50 BYN; нет; да, 2 раза в месяц

Минимальная ставка на рынке среди отзывных вкладов на 3 месяца — 6,21%.

Напомним, что вклады в белорусских рублях сроком до 1 года облагаются подоходным налогом 13%. Получается, что «чистая» ставка по вкладу под 20,21% составит около 17,58%; «чистая» ставка по вкладу под 19% — порядка 16,53%.