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Взяли на тест Samsung Galaxy S21 Ultra и фотографировали на него весь вечер. Что получилось

22.01.2021 08:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Официальные продажи флагманской серии Samsung Galaxy S21 начнутся в Беларуси пятого февраля. Но мы уже получили топовый Galaxy S21 Ultra на тестирование и готовим обзор. Пока же погуляли по вечернему Минску и сделали ряд фотографий. Заодно поснимали и на предшествующий флагман — Galaxy Note20 Ultra. А вы видите разницу в качестве снимков? Проголосуйте в конце материала.


На фото Galaxy S21 Ultra

Напомним: Galaxy S21 Ultra оснащается системой камер из фотомодулей разрешением 108 Мп (широкоугольный, f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2), 10 Мп (телефото, оптический зум 3x, f/2.4) и 10 Мп (перископ, оптический зум 10x, f/4.9). Предшествующий Galaxy Note20 Ultra комплектуется аналогичной, но все же чуть более простой системой камер. В его активе фотомодули на 108 Мп (широкоугольный, f/1.8), 12 Мп (ультраширокоугольный, f/2.2) и 12 Мп (перископ, оптический зум 5х, f/3.0).

«Классические» фотографии с широкоугольных модулей

Сначала сравним снимки с основных камер на 108 Мп. Но отметим: оба телефона по умолчанию снимают в разрешении 12 Мп, склеивая несколько соседних пикселей в один увеличенного размера.

Важно! Кадры делались попарно либо в автоматическом, либо в ночном режимах съемки. То есть ситуация, при которой один гаджет снимал на «автомате», а второй в «ночном» режиме, невозможна — в этом плане у них полный паритет.

Первым в парах ниже всегда следует кадр с Galaxy S21 Ultra, вторым — с Galaxy Note20 Ultra:

1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.






Фотографии с зумом

А теперь посмотрим на вечерние кадры, снятые с увеличением. Конечно, сравнивать такие снимки лоб в лоб не очень корректно — все-таки у смартфонов с инженерной точки зрения разные телефотомодули. И тем не менее оба гаджета — актуальные флагманы Samsung в своих линейках, посмотреть на разницу между ними любопытно.

Начнем с фото, сделанных при 10-кратном зуммировании. И еще раз напомним: в случае с Galaxy S21 Ultra речь идет об оптическом приближении, с Galaxy Note20 Ultra — о гибридном. Не хочется делать выводы за вас, но, на наш взгляд, победитель тут очевиден — S21 Ultra явно фотографирует качественнее.

Первым в парах ниже всегда следует кадр с Galaxy S21 Ultra, вторым — с Galaxy Note20 Ultra:

1.




2.




Ради интереса прилагаем пару кадров, сделанных в «ночном режиме» на Galaxy S21 Ultra на телефотокамеру с 3-кратным зумом, а также на телефотомодуль Galaxy Note20 Ultra все с тем же «ночным режимом» с 5-кратным зумом. Кажется, разница в качестве детализации фотографий если и есть, то минимальная:




Опрос

Samsung Galaxy S21 Ultra против Galaxy Note20 Ultra: какой флагман снимает лучше?

Galaxy S21 Ultra 29%
Galaxy Note20 Ultra 10%
Не вижу разницы 62%
С этого устройства голос уже учтен
42 ответа

 
Теги: Минск
 
 
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Новые Galaxy S21 начнут официально продаваться в Беларуси пятого февраля.
 
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