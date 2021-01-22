«Владелец замков и отелей». У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером

Источник материала: Tut.by

54-летняя Рената Литвинова появилась на обложке нового номера журнала «Tatler». На страницах издания Литвинова рассказала о своем фильме «Северный ветер», Константине Богомолове, харассменте и свежем романе с миллионером.

«Да, богиня готова снова полюбить. И не кого-то там банального, юного эфеба из массовки, взятого под крыло из почтения перед прекрасным. И не пиджака из местных, дядечку, что будет душно ей покровительствовать, выделять средства во имя эксцентрики, по причине экзистенциальной пустоты. Нет, у Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен», — пишет автор материала кинокритик Зинаида Пронченко.

Сама Литвинова в своем инстаграме о романе прямо не сказала, но призвала подписчиков прочитать интервью: «Читаем Зинаиду Пронченко про меня и про кино, про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое».

Литвинова была замужем дважды. Первый брак с продюсером Александром Антиповым продлился год. Следующим избранником стал бизнесмен Леонид Добровский. У пары есть дочь Ульяна . В последние годы среди поклонников ходили слухи о романтических отношениях актрисы с певицей Земфирой. Но, как дала понять Литвинова, с Земфирой ее связывают только крепкая дружба.