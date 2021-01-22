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Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров

22.01.2021 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров

  • 22.01.2021, 8:03
Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров
Джо Байден
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дано задание провести полный анализ.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и кибератаки хакеров из РФ на американские ведомства в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки, передает nv.ua.

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — сообщила Псаки.

Также Байден дал распоряжение изучить информацию о возможной причастности РФ к выплатам Талибану денег за убийство американских военных в Афганистане.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

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