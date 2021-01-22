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Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров
Источник материала: Хартия'97
Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров
Дано задание провести полный анализ.
Президент США Джо Байден поручил разведке изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и кибератаки хакеров из РФ на американские ведомства в 2020 году.
Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки, передает
«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — сообщила Псаки.
Также Байден дал распоряжение изучить информацию о возможной причастности РФ к выплатам Талибану денег за убийство американских военных в Афганистане.
Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.
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Дано задание провести полный анализ.
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