Источник материала: Хартия'97

Байден приказал разведке изучить отравление Навального и кибератаки российских хакеров 22.01.2021, 8:03

Джо Байден

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Дано задание провести полный анализ.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и кибератаки хакеров из РФ на американские ведомства в 2020 году.

Об этом на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь президента Джен Псаки, передает nv.ua .

«Президент Байден дал задание разведсообществу провести полный анализ использование химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального», — сообщила Псаки.

Также Байден дал распоряжение изучить информацию о возможной причастности РФ к выплатам Талибану денег за убийство американских военных в Афганистане.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США. Предшественник Байдена Трамп отказался посещать его инаугурацию и покинул Вашингтон утром.

Tune in for a briefing with Press Secretary Jen Psaki and Dr. Fauci. https://t.co/4GspJEUusY — The White House (@WhiteHouse) January 21, 2021

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