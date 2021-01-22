﻿ В Минске в четверг задержаны не менее 17 человек на акциях протеста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске в четверг задержаны не менее 17 человек на акциях протеста

22.01.2021 08:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В минувший четверг, 22 января, в Минске были задержаны не менее 17 человек на акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов, насилия и беззакония в стране.

Об этом сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Силовики устроили массовый хапун во Фрунзенском районе Минска, где в районе улицы Харьковской вечером прошла массовая акция протеста. Протесты возобновились сразу, как отступили сильные морозы.

На сегодняшний день в Беларуси 187 политзаключённых. В отношении участников протестных акций заведены более тысячи уголовных дел. Мирные беларусы задерживались более 32 тыс. раз.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший четверг, 22 января, в Минске были задержаны не менее 17 человек на акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов, насилия и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Калі прымусім Лукашэнку да перамоваў – пераможам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by