Пять лучших сериалов о сексе, от которых точно кайфанут зумеры

Источник материала: Tut.by

Если слова «оргазм», «мастурбация», «минет», «виагра» и «порно» вызывают пунец стыда на ваших щеках, это нормально: сексуальному воспитанию в белорусских школах уделяют преступно мало внимания. Отсюда — ворох проблем с венерическими заболеваниями, абортами и, что тут таить, сломанными жизнями. AFISHA.TUT.BY собрала лучшие сериалы о секс-просвете, которые говорят на темы, не прописанные в школьных учебниках. Зумеры, вам должно понравиться!

«Половое воспитание» (2019–…)

О чем сериал

Cтеснительный и необщительный подросток-девственник Отис живет с мамой, которая работает секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей-оторвой Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями. Оказывается, чтобы решать сексуальные проблемы одноклассников, вовсе не обязательно быть гуру секса.

Почему смотрим

«Половое воспитание» — абсолютный хит от Netflix — начинается как осовремененная версия «Американского пирога», но от серии к серии незаметно для зрителя из дурашливой комедии перетекает в мощную подростковую драму о сексуальных проблемах, поиске себя и — куда без нее — любви. Помимо небанального переосмысления на экране темы секса в жизни подроста, к плюсам сериала добавим обаятельный каст: за роли подростков отвечали кумиры молодежи Эйса Баттерфилд и Эмма Макки, а в неожиданно откровенном образе матери Отиса появилась Джиллиан Андерсон (та самая из «Секретных материалов»).

После выхода второго сезона в 2020 году никто не осмелился упрекнуть сериал в том, что он скатился. В этом году мы ждем третий сезон: уверены, авторы снова удивят поклонников откровенными темами, рассказанными без пошлости. А пока не видим причин, почему бы вам не запустить уже вышедшие серии прямо сейчас.

«Эйфория» (2019–…)

О чем сериал

17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она опять берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Однако появление в городе девушки Джулс становится для Ру знаком надежды.

Почему смотрим

«Эйфория» — ближайший товарищ «Полового воспитания» и одновременно достойный ему ответ от HBO. Оба сериала вышли в один год, приковали к экранам молодежь и подарили интернету море мемов. Одно «но»: «Воспитание» куда безобиднее. На дерзком молодежном сленге авторы «Эйфории» говорят не только о сексе, но еще и о подростковой наркомании — без капли снобизма. Назвать сериал чистым секспросветом не получится, но в плане откровенности тем (вебкам, ЛГБТ, фэтшейминг) он готов спорить с любым ханжой, и это прекрасно. Картинка тоже что надо: психоделические повороты камеры легко вас укачают, но рассыпанные по всему сериалу блестки тут же приведут в чувство.

В центре внимания — молодая американская актриса Зендая: она купается в реках алкоголя и теряется в наркоманских трипах, а вы с открытыми ртами следите за тем, сможет ли она исправиться. Прогрессивным родителям советуем показать сериал своим 16-летним детям — в них он точно попадет: расскажет, как правильно наносить мейк, за что полюбить себя и почему наркотики — зло. Сериал продлен на второй сезон: справитесь с первым до его выхода?

«Стыд» (2015−2017)

О чем сериал

О жизни пяти подруг из старшей школы в Осло. На примере Евы, Нуры, Вильде, Крис и Саны мы можем увидеть, какие события переживают норвежские подростки в повседневной жизни: первая любовь и измены, дружба и предательство, общественное порицание и популярность и, конечно, подготовка к выпуску.

Почему смотрим

Немного скандинавской эстетики в ваш белорусский быт. «Стыд» (или Skam) — норвежский сериал, который вышел на экраны еще в 2015 году, но за четыре сезона так и не растерял своей крутости в глазах поклонников. В каждом новом сезоне повествование ведется от лица разных персонажей: в первом это Ева, во втором сезоне — Нура, в третьем — Исак, а в четвертом — Сана. Все они молодые и красивые, но что-то мешает им построить идеальные отношения — будь то религия, учеба или психическое расстройство.

Вот так просто сериал затрагивает целый пул тем, с которыми, возможно, встречались и вы. Причем делает это максимально стильно и развязно (надеемся, разбросанные по полу секс-игрушки и разлитое в мужской раздевалке молоко никого смущать не станут). Кстати, трейлеры к каждому из сезонов говорят за проект лучше любых слов: фанаты называют их особым видом искусства.

«Девочки» (2012−2017)

О чем сериал

Комедия рассказывает о нескольких девушках двадцатилетнего возраста, которым приходится испытывать унижения и лишь изредка знавать вкус победы. В основе истории — реальная жизнь Лины Данэм, режиссера сериала и исполнительницы главной роли.

Почему смотрим

По сути, «Девочки» — это тот же «Секс в большом городе», только перенесенный из контекста 90-х в нашу с вами действительность. Все самое лучшее от старшего коллеги тут сохранили (большой город и секс — на месте), а еще смело сдобрили его понятными нам реалиями и проблемами. Если вы рассчитываете, что сериал подойдет для рюшечного девичника в розовых тонах, это не совсем так. С прыткостью опытного дайвера авторы ныряют в самую глубину женских проблем, исследуя темы харассмента, полиамории, фетишизма, потери девственности и незапланированной беременности.

Разряжать обстановку будет еще совсем юный Адам Драйвер, ирония над гламуризацией общества и легкий американский юмор — его здесь предостаточно.

«Переростки» (2008−2010)



Кадр из сериала

О чем сериал

Новая школа, новые друзья, новые враги. Ученик подготовительного курса Уилл и его друзья живут полной жизнью. В своих попытках завести знакомства с девушками, достать выпивку, прогулять школу они вечно попадают в самые нелепые ситуации. А кто говорил, что будет легко? Переходный возраст — тяжелая штука.

Почему смотрим

В начале десятых подростки со всего мира запойно смотрели мальчиковый сериал «Переростки». Тогда, когда авторы напролом снимали кино о молодежных субкультурах, создатели этого проекта остановились на простых школьниках и сняли максимально реалистичный ситком. Считайте, что это «Половое воспитание», только десятилетней давности: кинокритики находят между двумя сериалами очевидные рифмы и чуть ли не прямые цитаты.

Темы сериала все те же — переходный возраст и все его вытекающие: в нем найдется место буллингу, пикапу, матерщине, цветным волосам, универсальным подростковым косякам и, безусловно, первому сексу. И хотя назвать «Переростков» энциклопедией секса было бы неправильно, но пестрым буклетом о сексуальности для тогдашних тинейджеров он стал точно.

Бонус — «Восьмое чувство» (2015−2018)

О чем сериал

Группа людей из разных точек мира неожиданно оказываются ментально связанными. Теперь им придется найти способ выжить, потому что за ними начинают охотиться те, кто видит в них угрозу для этого мира.

Почему смотрим

Оговоримся сразу: сериал не для ханжей. А вот молодым людям, которые пытаются разобраться со своей сексуальностью и наконец раскрепоститься, подойдет отлично. Срежиссировали эпизоды сестры Вачовски, авторы «Матрицы». В их сериале среди пыльных погонь и эффектных боев найдется место и чему-то куда менее «боевиковому» — чувственности и поиску собственного «я»: такому в мощных экшенах не так часто уделяют время.

Герои сериала — очень разные. Причем во всех планах: религия, этнос, сексуальность. Будьте готовы к тому, что на экране будет очень много секса, причем не совсем традиционного, а ЛГБТ-тема раскроется во всем своем разнообразии — гомофобам лучше отойти в сторонку.