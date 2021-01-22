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Правозащитника Судаленко оставили за решеткой, его помощницу Тарасенко отпустили

22.01.2021 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитник Леонид Судаленко по истечении 72 часов с момента задержания оставлен под стражей еще на 10 суток.

Правозащитника Судаленко оставили за решеткой, его помощницу Тарасенко отпустили
Фото из архива

Он остается в статусе подозреваемого, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В то же время его помощница Мария Тарасенко отпущена на свободу.

Судаленко и Тарасенко 20 января были признаны политзаключенными. Их задержали 18 января.

Судаленко является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Что инкриминировалось Тарасенко, до сих пор неизвестно, как и ее нынешний статус.

 
 
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Правозащитник Леонид Судаленко по истечении 72 часов с момента задержания оставлен под стражей еще на 10 суток.
 
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