Широко известный в узких кругах Nissan 200SX (S13)

Источник материала: Onliner Встречайте, «японец» с характером Nissan 200SX S13 и его владелец с большой любовью к гонкам Александр из Минска. Автомобиль сейчас «греется» в гараже, ждет весны. Зимой Александр предпочитает не выбираться на мощной машине в город. И дело далеко не в скользком покрытии и заносах. Есть проблема посерьезнее. Пока Nissan ожидает сезона, мы заглянули в гараж минчанина.





Историческая справка

Пятое поколение модели Silvia (то есть S13) для североамериканского рынка было известно как 240SX, а для европейского — как 200SX (интересный факт: это же название использовалось для североамериканской версии Sentra B14 в двухдверном кузове). Купе S13 выпускалось с 1988 по 1994 год, а хетчбэк (180S) — с 1988 по 1998. В Японии пятое поколение Silvia выпускалось вплоть до 1999 года, на его базе (также преимущественно для японского рынка) создали фастбэк 180SX. Первоначально на данную модель устанавливались 4-цилиндровые двигатели CA18DE (объемом 1,8 литра) и CA18DET (того же объема, но с турбонаддувом, отсюда и дополнительная «Т» в названии). Идентичные моторы использовались и на предыдущем поколении — S12, с той лишь разницей, что к CA18DET для S13 добавили интеркулер. Однако с середины 1990 года под капот начали ставить двигатели SR20DE и SR20DET объемом 2 литра (тоже 4-цилиндровые). Что касается КПП, то было два варианта — 4-ступенчатый «автомат» и 5-ступенчатая «механика».





Покупка и приход в автоспорт

У Александра до S13 уже имелся опыт владения японскими автомобилями — две Mazda 323f и Nissan 100. Что касается 200SX, то его минчанин купил в Бресте около семи лет назад. «Предыдущий хозяин сделал основной тюнинг — поменял подвеску, поставил 5-болтовые ступицы и дифференциал от Nissan 300ZX, оригинальный мотор объемом 1,8 литра заменил на 2-литровый SR20DET, — вспоминает собеседник. — Самое забавное — когда позднее я решил облегчить машину, в ней оказалось около 50 кг силовых проводов для музыки. Остались от позапрошлого владельца».





После приобретения автомобиля Александр поездил на нем буквально две недели, чтобы понять две вещи: во-первых, машина не для города, а во-вторых, хочется попробовать себя в автоспорте. «Изначально даже не было четкого понимания того, что это за агрегат вообще. Да, мощный заднеприводный автомобиль. Да, можно газануть со светофора и „порвать“ BMW. Но подобное довольно быстро наскучивает. Спустя полгода после покупки, когда пришла весна, я связался с организаторами белорусских гонок Time Attack (было у меня несколько знакомых в тех кругах) — и понеслось, — рассказывает минчанин. — С тех пор, считай, каждый год езжу на тренировки и соревнования, иногда даже занимаю призовые места. По городу, правда, стало еще менее комфортно кататься, потому что поставил подвеску пожестче, другие ремни, другие углы, ковш... Но я не особо и собирался гонять на ней по столичным проспектам».







Что касается внешнего вида...

Обвес изначально был стоковым, свой нынешний вид S13 приобрел благодаря Александру: «Передний бампер и боковые пороги — Type X. Такой обвес ставился на Nissan 180SX. Что стоит сзади, не помню, если честно. Скорее всего, самоделка какая-то. Все части я, можно сказать, перепокупал у бывшего владельца. Вообще, сейчас от той оригинальной машины 1994 года, которую я брал в Бресте, остался, по сути, лишь кузов. Остальное „переехало“ в мой Nissan из уже упомянутого 180SX. Интересная история, на самом деле. Один такой автомобиль привезли в Беларусь, он месяц или два ездил, а потом то ли в столб врезался, то ли еще что-то, но больше он на дорогу не выехал. В итоге использовали как донора».













«Болячки» и запчасти

По словам Александра, самая большая проблема, с которой он столкнулся за годы эксплуатации автомобиля, — гниение кузова. Около трех лет назад машину довольно серьезно переварили, а в прошлом году коррозия появилась под капотом, что, соответственно, вылилось в очередную порцию работ для сварщика. Тогда же возникла необходимость перебрать мотор. Как говорит владелец, получается замкнутый круг. Сегодня перевариваешь здесь, через пару лет перевариваешь там — вот так и идет.





С деталями особых трудностей не возникает. «Колодки можно купить у нас. Подвеска не дает о себе знать, поскольку на автомобиле езжу не каждый день, — перечисляет Александр. — Если заказывать детали из Японии, то больше двух недель ждать не придется. Тем более что у моделей Nissan в те годы была отличная совместимость друг с другом. Если же хочется чего-то необычного для тюнинга, то некоторые вопросы все же возникают. Тут либо смотреть аукционы, либо искать в России — туда много чего приезжает. В моей машине немало кастомных внешних элементов: капот, распорки, сплиттеры. Из российского — расширения, спойлер, одно сиденье (второе купил здесь). Поднимающиеся фонари — обязательный атрибут S13 — японские».













Глаз не оторвать

Внимание автомобиль Александра, безусловно, привлекает. Пожалуй, даже слишком. Сам хозяин на эту тему высказывается так: «Конечно, мне приятно. Люди фотографируют машину, поднимают большие пальцы вверх, сигналят. Но со временем подобное проявление внимания начинает немного утомлять. Каждый год все происходит одинаково. То есть весной я выгоняю Nissan из гаража, он приковывает к себе кучу взглядов, я от этого кайфую, а уже к лету как-то надоедает. Зимой я выезжал лишь однажды — на тренировки. Они тогда на территории аэропорта проходили. Меня прямо переклинило — хочу „раздать боком“ на трассе, и все тут! Съездил два раза, потренировался. Потом машина два месяца была в переварке. С тех пор я зарекся зимой на ней кататься».





На выставки 200SX ездит нечасто, да и то посещает лишь местные мероприятия. По мнению владельца, такие автомобили должны либо вылизываться до блеска и демонстрироваться как музейные экспонаты, либо же эксплуатироваться в своей привычной среде — спортивной. Хотя Александр допускает, что когда-нибудь он придет к тому, чтобы сделать из своего Nissan выставочный экземпляр. «С годами машина все ближе подбирается к той отметке, после которой ее можно назвать раритетом, — размышляет минчанин. — Цена растет как у нас, так и в России и США».





Также Александр совместно с другими владельцами таких автомобилей создал клуб Silvia: «Нас там человек двадцать, все друг друга знают, поскольку модель весьма редкая. Иногда устраиваем сходки, делимся запчастями и тому подобное. Это объединяет. Автомобили вообще здорово сближают людей».

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