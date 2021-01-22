Ищем замену Zala — выбираем IPTV с сотнями каналов и подешевле

Источник материала: Onliner Говорят, интернет совсем скоро завянет, а телевидение, наоборот, расцветет. Само по себе это противопоставление забавно: телевидение без интернета нынче представить сложно. Если, конечно, не имеются в виду пара-тройка убогих эфирных каналов. Но такого же точно не может быть в продвинутой IT-стране? В общем, сегодня лишь чуть-чуть приоткроем форточку в бездонный мир интернет-телевидения.

Время от времени в редакцию Onliner приходят сообщения от негодующих читателей. Почему не работает / тормозит / мало программ / отсутствует архив / ничтожное количество каналов Full HD / пропал тот или иной канал на ТВ-сервисе Zala от «Белтелекома»? Да, у людей все еще возникают такие вопросы при том многообразии телевизионных интернет-сервисов, к которым с легкостью могут приобщиться даже белорусы. Но раз вопросы есть, мы дадим ответы. Пошерстили интернет, чтобы найти альтернативу сервису от национального провайдера. Если коротко: их десятки, а может, и сотни.



Фото: Алексей Матюшков

Коротко о важном

Забудьте об операторских ТВ-приставках. В большинстве случаев вы получите устаревшую тормозную китайщину с 16 МБ оперативной памяти, а то еще и с коррупционным флером, как в случае с «Белтелекомом».

Купите нормальную приставку (поверьте, трата 100 рублей не стоит моральных страданий при использовании операторского оборудования) или, если у вас более-менее новый телевизор со Smart TV, попробуйте раскрыть его функционал.

Существует безобразное множество IPTV-сервисов — бесплатных или с абонплатой за условный доллар. Правда, там могут встречаться те же нюансы, на которые вы жалуетесь при использовании Zala. Поэтому их мы не рассматривали. К тому же это не совсем честно по отношению к другим поставщикам контента. В любом случае при желании в пару-тройку кликов вы сами все найдете.

Многие почему-то думают, что раз пока они еще живут в Беларуси, то и интернет-ТВ могут смотреть только от отечественных провайдеров. Это большое заблуждение. В это сложно поверить, но интернет не ограничивается Беларусью. Подходящий сервис для просмотра сотен телеканалов можно, например, легко найти в российском и украинском сегментах сети.



Фото: Максим Тарналицкий

Для сравнения с Zala мы взяли буквально первые попавшиеся сервисы. Два из них — белорусские, еще два — российские. Вы можете поискать и обязательно отыщете еще кучу аналогов.

Сравнивали по цене, наполненности каналами, наличию HD-трансляции, а также разным «плюшкам». При наличии нескольких пакетов брали самые топовые, в максимальном исполнении. Рассматривали только пакеты с телевидением, но если таких не было, то учитывали более продвинутые предложения с фильмотекой.

Сначала посмотрим на таблицу, а потом — краткие выводу по каждому сервису.





Zala

На фоне остальных самый дорогой и непонятный сервис. В обзор мы включили сразу два предложения от «Белтелекома» — просто потому, что для первого и самого дорогого обязательно нужна приставка от провайдера, а для второго — нет. Но при этом «приставочный» тариф предлагает больше каналов, а Smart Zala даже с дополнительными пакетами имеет самое скромное количество каналов.

Проблема не только в количестве, но и в качестве. Причем речь как об эстетике, так и о технической стороне вопроса. Если верить сайту Zala, в HD-качестве вещают всего 4—5 телеканалов, причем, мягко говоря, не самых востребованных: еда, рыбалка, «Мир» — вот это вот все. Любопытно, что за это приходится переплачивать 11 рублей по сравнению с пакетом, в котором нет HD-трансляции.



Фото: Алексей Матюшков

К сетке каналов тоже много вопросов. Огромное количество шелухи вроде «ствбтонт» и их клонов для разных областей, а Discovery только один, тогда как за еще четыре канала этой серии придется доплатить почти 5 рублей. Мы даже не стали включать доппакет в таблицу, потому что цена и так превышает все приличные допущения.

В общем, пока мир телевидения шагал вперед, Zala, кажется, осталась топтаться на месте. При наличии конкурентов предложения БТК выглядят слегка комично.

voka

Активно продвигаемый сервис от A1. Заточен не только и не столько на ТВ, сколько на фильмы. Тем не менее среди предложений есть и сугубо телевизионный пакет. На промостранице обещают 130 каналов, из которых более 40 — в HD-качестве. Мы вручную насчитали 147 каналов. Шлака хватает и здесь, но все-таки приличных познавательных и киношных каналов ощутимо больше, чем у Zala.

Радуют наличие нескольких десятков каналов в HD-качестве, недельный архив и цена. Даже самый дорогой пакет, куда, помимо телеканалов, входит подписка на большой архив с фильмами и сериалами, стоит дешевле, чем интерактивная Zala.

Persik TV

Помнится, по крайней мере несколько лет назад у «Белтелекома» от этого сервиса сильно подгорало. Оно и понятно: абонплата в разы меньше, а каналов куда больше. Но есть нюансы. Сервис вводит пользователя в заблуждение фразой на сайте: «В тарифах Persik доступно более 200 телеканалов на любой вкус и жанр, транслируемых в Full HD-/4K-качестве». Все же на деле речь, очевидно, идет об общем количестве каналов, однако явно не все из них в HD-качестве. Таких, как нам уточнили в поддержке сервиса, около 50.

По соотношению цены и предлагаемых условий Persik смотрится интереснее остальных. Правда, ничего не можем сказать по поводу качества вещания. Раньше на форумах встречались претензии, в последнее время их вроде стало заметно меньше.

Megogo

Очень известный в Восточной Европе видеосервис. Как раз тот случай, когда отдельной подписки на ТВ нет — только комплексная для телевидения и фильмов (и аудиокниги в придачу). Тут уж вряд ли придется пенять на качество. Каналов под 200, причем половина из них — в HD-качестве. Еще и архив передач до двух недель.

Много познавательных каналов в достойном разрешении. Так как для белорусов Megogo предлагает адаптированный под регион контент, то, к сожалению, без мусорных каналов с тайными глубинами и спецрасследованиями из жизни рептилоидов на альфе Центавра тоже не обошлось.

ITV.Live

Мой любимый сервис. Да, почти самый дорогой (хотя куда ему до Zala), но и самый разнообразный. Вообще, здесь куча пакетов с разными условиями, а за 25 рублей можно получить VIP All с 600 каналами, из которых больше 100 — в HD и 4K.

Но главная фишка в том, что сервис позволяет не оформлять подписку на месяц (год и так далее), а платить только тогда, когда ты смотришь контент. Тарификация — около 14 копеек за час просмотра. Идеальный вариант для прогрессивных пользователей, образ жизни и мышления которых успел развиться до уровня, когда от телевидения нужны максимум каналы вроде National Geographic или Discovery, да и то время от времени. Такими темпами $1 в эквиваленте у меня хватает месяца на три.

Вывод

По крайней мере здесь выбор у нас пока никто не отобрал. Если чувствуете, что вам все еще тяжело жить без телевидения, то в огромном интернет-мире есть десятки и сотни сервисов на любой кошелек. Не понравился один? Нет ничего проще, чем перейти на другой. При этом никакой обязаловки вроде платы за стационарный номер телефона, убогой приставки и социально-политически выверенного набора телеканалов.