5 пар экранных друзей и влюбленных, которые ненавидели друг друга в реальной жизни

Источник материала: Tut.by

Недавно сервис HBO объявил о съемках продолжения культового сериала «Секс в большом городе» . Идея снять продолжение витала давно, но создатели упирались в категорический отказ Ким Кэтролл, исполнительницы роли Саманты, принимать в съемках участие. И одна из основных причин — чудовищные отношения между ней и Сарой Джессикой Паркер, которая не только играла одну из главных ролей, но и была продюсером сериала.

Слухи о том, что актрисы не общаются за пределами съемочной площадки, циркулировали еще во время съемок второго полнометражного фильма. Ким Кэтролл была недовольна разницей в гонорарах: Паркер получала значительно больше своих коллег, при этом Кэтролл практически в каждой серии приходилось сниматься в сексуальных сценах и демонстрировать обнаженное тело. Что ж, в продолжении решили обойтись без Саманты. Ее заменят сразу две новые героини.

Давайте вспомним, кто еще их экранных друзей и влюбленных терпеть друг друга не мог в реальной жизни.

Вивьен Ли и Кларк Гейбл

Съемки фильма «Унесенные ветром», который стал мировой киноклассикой, оказались настоящим адом для всех участников. Дело было в том, что исполнители главных ролей были из разных весовых категорий: Кларк Гейбл был первым и единственным выбором продюсеров на роль Ретта Батлера, а вот актрису на роль Скарлетт выбирали из полутора тысяч претенденток. На площадке Гейбл демонстративно игнорировал свою партнершу, она отвечала ему взаимностью. К счастью, перед камерой им удалось идеально сыграть свои роли. Впоследствии, благодаря таланту, остроумию и подвешенному языку Вивьен Ли , Гейблу пришлось признать, что она настоящая звезда.

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Актеры были знакомы еще до начала съемок «Грязных танцев». Они оба принимали участие в фильме «Красный рассвет», и уже там остались не в восторге друг от друга. Грей раздражали постоянные советы более опытного Суэйзи, а его — реакция партнерши на рекомендации и ее взбалмошный характер. Остается только догадываться, каково это — играть бешеную страсть, когда партнер тебя также бешено… бесит.

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

Несмотря на то, что фанаты сериала «Секретные материалы» постоянно приписывали исполнителям главных ролей романтические отношения, в реальности дела обстояли скорее наоборот. Андерсон вела себя очень отстраненно и не желала общаться со своим партнером вне съемочной площадки, что очень задевало Дэвида. Выяснилось, что причиной такого поведения актрисы стала информация о двукратной разнице гонораров, а также отношение к ней на площадке. Джиллиан для съемочной группы была не полноправным партнером, а вторым номером. И это было видно даже в кадре: как правило, Скалли всегда идет чуть позади Малдера.

Билл Мюррей и Люси Лью