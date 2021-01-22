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Фотожабы: «Если бы хотели построить дворец, то построили бы»

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.

Фотожабы: «Если бы хотели построить дворец, то построили бы»

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Теги: Минск
 
 
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«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси и мире.
 
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