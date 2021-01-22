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Маск пообещал $100 млн за технологию улавливания углекислого газа

22.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа.

«Я пожертвую $100 млн в качестве приза за наилучшую технологию по улавливанию углекислого газа», — заявил Маск в Twitter.

Маск добавил, что раскроет детали своего предложения на следующей неделе, передает РБК.

Процесс улавливания включает отделение от промышленных и энергетических источников выбросов и последующее хранение углекислого газа, чтобы он не попал в атмосферу. Основная цель — борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

Ранее бизнесмен говорил, что к 2050 году планирует отправить на Марс 1 млн человек, построив для этого флот из 1 тыс. звездолетов. Он заявил, что будет готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто сможет себе позволить совершить перелет на эту планету.

 
 
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Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск пообещал награду тому, кто создаст лучшую технологию улавливания углекислого газа.
 
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