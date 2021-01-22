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Евросоюз призвал Россию немедленно освободить Навального

22.01.2021 08:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Европейский Союз призвал власти России незамедлительно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

России следует гарантировать безопасность оппозиционера и в полной мере соблюдать его права, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в четверг, 21 января. Евросоюз ожидает от российской стороны скорейшего независимого и прозрачного расследования покушения на Навального, а также сотрудничества с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), добавил глава Евросовета, передает DW.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля.

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Кремль не желает следовать этим призывам. Штабы Навального по всей стране начали подготовку к митингам в поддержку оппозиционера, запланированным на 23 января. Российские власти предпринимают всевозможные шаги, чтобы не допустить протесты.

 
 
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Европейский Союз призвал власти России незамедлительно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.
 
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