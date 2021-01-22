Посмотрите, сколько бы получал Лукашенко на пенсии

Белсат. В Беларуси людям, которые занимают высшие госдолжности, пенсия начисляется в размере 75% зарплаты, пишет





Если взять информацию о доходах, опубликованные в открытом доступе перед президентской кампанией каждым из кандидатов, то можно подсчитать, что пенсия у Лукашенко была бы 7315 рублей, так как в декларации он прописал ежемесячный доход 9755 рублей.