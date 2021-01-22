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Посмотрите, сколько бы получал Лукашенко на пенсии

22.01.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если предположить, что Александр Лукашенко уйдет на пенсию, то соответственно, ему будут положены и выплаты. Корреспонденты посчитали, сколько ему «капало» бы ежемесячно на счет, сообщив он о своем уходе в прошлом году.



В Беларуси людям, которые занимают высшие госдолжности, пенсия начисляется в размере 75% зарплаты, пишет Белсат.

Если взять информацию о доходах, опубликованные в открытом доступе перед президентской кампанией каждым из кандидатов, то можно подсчитать, что пенсия у Лукашенко была бы 7315 рублей, так как в декларации он прописал ежемесячный доход 9755 рублей.
 
 
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Если предположить, что Александр Лукашенко уйдет на пенсию, то соответственно, ему будут положены и выплаты. Корреспонденты посчитали, сколько ему «капало» бы...
 
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