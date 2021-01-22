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Постпред России назвал политизированными попытки поднять тему Беларуси в Совбезе ООН
Источник материала: Партизан
Тема Беларуси не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы. Об этом заявил в пятницу
Фото: пресс-центр ООН
«Совершенно очевидно, что ситуация в Беларуси не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности, — сказал он. — Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз».
«Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — подчеркнул Небензя.
22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проведет неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Заседание пройдет по «формуле Арриа» — встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.
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Тема Беларуси не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы. Об этом заявил в пятницу ТАССпостоянный...
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