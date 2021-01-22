Постпред России назвал политизированными попытки поднять тему Беларуси в Совбезе ООН

Фото: пресс-центр ООН





«Совершенно очевидно, что ситуация в Беларуси не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности, — сказал он. — Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз».





«Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — подчеркнул Небензя.





22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проведет неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Заседание пройдет по «формуле Арриа» — встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.

