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ЕСПЧ признал Россию виновной в преступлениях против Грузии во время войны 2008 года
Источник материала: Партизан
РФ признана виновной в пытках грузинских военнопленных, изгнании грузинского населения, нарушении прав гражданских лиц на свободу и безопасность.
Европейский суд по правам человека постановил, что Российская Федерация виновна в преступлениях на территории Грузии вследствие войны РФ против этой страны в 2008 году.
Россия признана виновной в нарушении ряда положений Международной конвенции прав человека: пытках грузинских военнопленных, изгнании этнических грузин из их домов, отказе расследовать убийства, нарушении права гражданского населения на свободу и безопасность, передает
При этом ЕСПЧ решил не считать Россию ответственной за события 8-12 августа 2008 года – время активной фазы боевых действий между РФ и Грузией. Однако в постановлении сказано, что с 12 августа по 10 октября 2008 года Россия осуществляла «эффективный контроль над Южной Осетией, Абхазией, а также в буферной зоне».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила решение ЕСПЧ как «достижение для истории и будущего страны».
Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что ЕСПЧ фактически признал Россию виновной в этнических чистках. В ведомстве пообещали, что судебное решение будет положено в основу урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии.
В свою очередь, в российском Минюсте утверждают, что «непосредственное участие российских военных так и не было установлено».
Решение ЕСПЧ стало результатом 12-летнего судебного разбирательства. Оно может иметь прецедентное значение для международных исков Украины против России в связи с оккупацией Крыма и вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях.
Российские войска вторглись в Грузию 8 августа 2008 года. Кремль оправдывал свои действия "агрессией" правительственных войск против марионеточного правительства так называемой "Республики Южная Осетия". Кремль отправил в Грузию танковые бригады, российская авиация бомбила грузинские города, объекты гражданской и военной инфраструктуры.
Военные действия вышли за пределы Цхинвальского региона, охватили Абхазию и другие районы Грузии. Оккупация сопровождалась этническими чистками грузинского населения в Южной Осетии, которое составляло около трети населения региона.
12 августа при посредничестве международных организаций и США Грузия и Россия подписали соглашение о прекращении огня. Россия обязалась вывести войска с территории Грузии до 1 октября 2008 года. Однако российские войска продолжили продвижение вглубь грузинской территории, а 26 августа Кремль признал "независимость" Абхазии и Южной Осетии. Россия до сих пор не вывела свои войска с территории Грузии.
В феврале 2018 года Кремль включил незаконные вооруженные формирования Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ.
Кроме России, "независимость"псевдореспублик признали Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.
Генеральная Ассамблея ООН неоднократно подтверждала, что Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии.
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РФ признана виновной в пытках грузинских военнопленных, изгнании грузинского населения, нарушении прав гражданских лиц на свободу и безопасность.
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