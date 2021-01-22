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СМИ: Кэти Топурия стала мамой во второй раз
22.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Солистка группы A'Studio Кэти Топурия и ее возлюбленный-белорус стали родителями: об этом инсайдеры рассказали российским СМИ.
© Sputnik / Евгений Биятов
О беременности одной из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса заговорили осенью 2020 года. Тогда в сети появились снимки певицы с округлившимся животом на отдыхе в Дубаи. И хотя Топурия до конца отрицала очевидное,
Как сообщило издание StarHit, Топурию и ее избранника Льва Деньгова можно поздравить с прибавлением в семье: певица родила сына.
Роды прошли в одной из лучших клиник Москвы, и по словам источников из окружения, певица и ее малыш чувствуют себя прекрасно и активно готовятся к выписке.
Напомним, что звезда также растит дочь от первого брака - Оливию. С первым супругом Львом Гейхманом она
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Близкие источники из окружения певицы поспешили поделиться радостной вестью и подробно рассказали о самочувствии матери.
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