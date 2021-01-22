СМИ: Кэти Топурия стала мамой во второй раз

Источник материала: Sputnik Беларусь

Солистка группы A'Studio Кэти Топурия и ее возлюбленный-белорус стали родителями: об этом инсайдеры рассказали российским СМИ.

О беременности одной из самых ярких женщин российского шоу-бизнеса заговорили осенью 2020 года. Тогда в сети появились снимки певицы с округлившимся животом на отдыхе в Дубаи. И хотя Топурия до конца отрицала очевидное, официальное признание было опубликовано лишь в ноябре - в клипе "Се ля ви".

Как сообщило издание StarHit, Топурию и ее избранника Льва Деньгова можно поздравить с прибавлением в семье: певица родила сына.

Роды прошли в одной из лучших клиник Москвы, и по словам источников из окружения, певица и ее малыш чувствуют себя прекрасно и активно готовятся к выписке.

Напомним, что звезда также растит дочь от первого брака - Оливию. С первым супругом Львом Гейхманом она развелась в 2017 году, а за второго Льва вышла замуж в конце 2020-го.

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