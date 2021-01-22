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Ярошевич: COVID "бушует" во всем мире, и последствия пока непредсказуемы

22.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Ярошевич: во всем мире люди продолжают болеть и последствия пока непредсказуемы

Александр Лукашенко в четверг провел совещание с руководством Совмина по вопросам инвестиций, социально-экономический политике и ужесточению наказаний за неуплату налогов, а экономические аналитики уже комментируют планы и решения действующей белорусской власти. Вот что сообщил радио Sputnik Беларусь известный эксперт Вячеслав Ярошевич. 

© Sputnik
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"То, что касается здравоохранения, образования, науки - все это, безусловно, надо сохранить и финансировать в полной мере. Сейчас такая жизнь пошла, не знаешь, что будет завтра. Государственное программирование - это благая, необходимая вещь, но неопределенность ориентирует нас на реалии текущего момента, текущей ситуации. Во всем мире люди продолжают болеть и непонятно, какие глобальные экономические последствия нас ждут", – сказал собеседник Sputnik.

Комментарий экономического эксперта Вячеслава Ярошевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Государственные программы в Беларуси нужно сопоставлять с текущими реалиями, считает экономический аналитик Вячеслав Ярошевич.
 
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