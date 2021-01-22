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Очереди уменьшились: ситуация на границе Беларуси с ЕС в пятницу
22.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза в пятницу почти нет очередей, своей очереди на выезд, согласно данным Госпогранкомитета, ждут более 70 фур.
© Sputnik Василий Семашко
Небольшие очереди есть только на литовском направлении. Выезда из Беларуси в "Каменном Логе" ждут 10 грузовиков, в "Бенякони" - 60 машин.
Большегрузы, которые намерены выехать из Беларуси в Польшу, Украину или Латвию, смогут сделать это совершенно свободно - утром пятницы в пунктах пропуска на границе с данными странами очередей нет.
В понедельник ситуация выглядела другим образом. Тогда
В ГПК отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.
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В начале недели на границе с Евросоюзом наблюдались очереди, однако в пятницу ситуация значительно улучшилась.
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