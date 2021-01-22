Очереди уменьшились: ситуация на границе Беларуси с ЕС в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв – Sputnik. На границе Беларуси со странами Евросоюза в пятницу почти нет очередей, своей очереди на выезд, согласно данным Госпогранкомитета, ждут более 70 фур.

Небольшие очереди есть только на литовском направлении. Выезда из Беларуси в "Каменном Логе" ждут 10 грузовиков, в "Бенякони" - 60 машин.

Большегрузы, которые намерены выехать из Беларуси в Польшу, Украину или Латвию, смогут сделать это совершенно свободно - утром пятницы в пунктах пропуска на границе с данными странами очередей нет.

В понедельник ситуация выглядела другим образом. Тогда въезда в Евросоюз ожидало 165 фур. В "Каменном Логе" (70 грузовиков), "Бенякони" (80), а на польском направлении очереди были лишь в "Берестовице" (15 большегрузов).

В ГПК отмечают, что пропуск в соседние страны осуществляется ритмично.

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