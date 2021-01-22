ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Примадонна 2.0: Леди Гагу обвинили в копировании знакового образа Пугачевой

22.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Любимый стилист российской певицы Аллы Пугачевой шокировал публику: на своей странице в Instagram, Алишер раскритиковал наряд американской певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США.

Леди Гага была приглашена на инаугурацию Байдена - звезда исполнила американский гимн, сменила несколько нарядов и вызвала насмешки поклонников из-за того, что слилась с портьерой. Но самым неожиданным открытием для русскоязычных фанатов стало то, что звезда якобы повторила знаковый образ жены Максима Галкина.

Стилист Аллы Пугачевой Алишер опубликовал неожиданный пост в Instagram: в новой публикации он обвинил Гагу в копировании стиля Примадонны и подкрепил это доказательством - фотоколлажем.

На размещенной фотографии стилист сравнил образы коллег по сцене: слева оказался кадр с выступления Аллы Борисовны в 2019 году, а справа - Гаги с инагурации-2021. После этого Алишер подытожил: "мы были первыми!"

Инаугурация 46-го президента США стала масштабным событием не только на политической арене, но и в модном мире: в сети обсуждают наряд внучки Байдена, которая пришла на "афтэпати" в платье Золушки и кроссовках. 

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Личный стилист российской звезды раскритиковал блондинку на инаугурации Джо Байдена: модный гуру уверен, что голливудская знаменитость повторила "модный прорыв"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Удар по самому ценному, что есть у Путина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by