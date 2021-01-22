Примадонна 2.0: Леди Гагу обвинили в копировании знакового образа Пугачевой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Любимый стилист российской певицы Аллы Пугачевой шокировал публику: на своей странице в Instagram, Алишер раскритиковал наряд американской певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США.

Леди Гага была приглашена на инаугурацию Байдена - звезда исполнила американский гимн, сменила несколько нарядов и вызвала насмешки поклонников из-за того, что слилась с портьерой . Но самым неожиданным открытием для русскоязычных фанатов стало то, что звезда якобы повторила знаковый образ жены Максима Галкина.

Стилист Аллы Пугачевой Алишер опубликовал неожиданный пост в Instagram: в новой публикации он обвинил Гагу в копировании стиля Примадонны и подкрепил это доказательством - фотоколлажем.

На размещенной фотографии стилист сравнил образы коллег по сцене: слева оказался кадр с выступления Аллы Борисовны в 2019 году, а справа - Гаги с инагурации-2021. После этого Алишер подытожил: "мы были первыми!"

Инаугурация 46-го президента США стала масштабным событием не только на политической арене, но и в модном мире: в сети обсуждают наряд внучки Байдена , которая пришла на "афтэпати" в платье Золушки и кроссовках.

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