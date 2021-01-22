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Примадонна 2.0: Леди Гагу обвинили в копировании знакового образа Пугачевой
22.01.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Любимый стилист российской певицы Аллы Пугачевой шокировал публику: на своей странице в Instagram, Алишер раскритиковал наряд американской певицы Леди Гаги на инаугурации нового президента США.
Леди Гага была приглашена на
Стилист Аллы Пугачевой Алишер опубликовал неожиданный пост в Instagram: в новой публикации он обвинил Гагу в копировании стиля Примадонны и подкрепил это доказательством - фотоколлажем.
На размещенной фотографии стилист сравнил образы коллег по сцене: слева оказался кадр с выступления Аллы Борисовны в 2019 году, а справа - Гаги с инагурации-2021. После этого Алишер подытожил: "мы были первыми!"
Инаугурация 46-го президента США стала масштабным событием не только на политической арене, но и в модном мире: в сети обсуждают
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