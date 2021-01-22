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Кети Топурия стала мамой во второй раз. Отец - белорус Лев Деньгов

22.01.2021 09:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

34-летняя Кети Топурия и ее возлюбленный, 36-летний белорус Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд), вчера стали родителями — у них родился сын. Об этом сообщили инсайдеры. Сама певица новость пока не прокомментировала, пишет spletnik.

Для исполнительницы сын стал вторым ребенком — певица уже воспитывает пятилетнюю дочь Оливию, которую родила от экс-супруга, бизнесмена Льва Гейхмана. У Павла Гузмана есть сын Леонид от бывшей супруги.


В конце октября певица подтвердила слухи о своей второй беременности. Она продемонстрировала округлившийся живот в клипе группы A'Studio на песню "Се ля ви". Несмотря на внушительный срок, Топурия продолжала выступать на корпоративах.

О романе Кети Топурии и Льва Деньгова стало известно в октябре прошлого года. В августе бизнесмен сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Лев Деньгов (до 2015 года его звали Павел Гузбанд) родился в Минске в семье предпринимателя, там же до 14 лет учился в гимназии с немецким уклоном. Позже семья переехала в Германию, там основал музыкальную группу «Арбат». Проходил обучение в Майнцском университете имени Иоганна Гутенберга по специальности «экономист».

В 2008—2011 годах являлся учредителем ливийско-белорусского совместного предприятия «Альмамар-Альметали», которое занималось строительством и проектированием. В 2011—2015 годах — учредитель строительной компании ООО «Буромтех».

С 2017 года является председателем совета директоров Российско-Ливийского торгового дома и советником президента крупнейшей энергетической корпорации Индонезии MedcoEnergi по Ливии.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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