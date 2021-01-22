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Skoda открыла новый центр по сборке тестовых автомобилей и прототипов
Источник материала: Tut.by
Департамент технического развития Skoda открыл новый центр по сборке тестовых автомобилей и прототипов в Млада-Болеславе. Новый комплекс позволит выпускать эти особые транспортные средства под одной крышей.
Комплекс по моделированию и сборке прототипов Skoda имеет три этажа, на которых располагаются склад деталей, кузовной цех, цех финальной сборки и окрасочный цех. Также имеются система виртуальной реальности, две роботизированные станции (автоматизация в кузовном цехе достигает 45%) и роликовый стенд, развивающий скорость до 300 км/ч.
Использование тестовых прототипов позволяет испытывать не только отдельные компоненты, но и полностью собранные автомобили, а также вносить необходимые корректировки по различным техническим параметрам задолго до старта серийного производства. В новом комплексе уже собрано несколько тестовых экземпляров нового электрического кроссовера
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Департамент технического развития Skoda открыл новый центр по сборке тестовых автомобилей и прототипов в Млада-Болеславе, который позволит выпускать их под одной...
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