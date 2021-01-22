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Облава на Харьковской — задержано не менее 16 участников локального марша протеста
Источник материала: Навiны
Волонтеры и правозащитники сообщают об очередных случаях задержания на мирных протестах.
Как сообщается, только во время локальной акции, которая проходила в районе улице Харьковской (Фрунзенский район столицы).
Телеграм-канал «Списки задержанных» выяснил фамилии 12 задержанных. Среди них семь женщин.
Информацию о задержаниях во время местной акции подтверждают правозащитники: лишенный госрегистрации центр «Весна» располагает данными о более чем 10 задержанных.
Акции протеста после президентских выборов 9 августа продолжаются 165 дней.
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Волонтеры и правозащитники сообщают об очередных случаях задержания на мирных протестах.
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