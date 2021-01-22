Облава на Харьковской — задержано не менее 16 участников локального марша протеста

Волонтеры и правозащитники сообщают об очередных случаях задержания на мирных протестах.



Фото носит иллюстративный характер

Как сообщается, только во время локальной акции, которая проходила в районе улице Харьковской (Фрунзенский район столицы).

Телеграм-канал «Списки задержанных» выяснил фамилии 12 задержанных. Среди них семь женщин.

Информацию о задержаниях во время местной акции подтверждают правозащитники: лишенный госрегистрации центр «Весна» располагает данными о более чем 10 задержанных.

Акции протеста после президентских выборов 9 августа продолжаются 165 дней.