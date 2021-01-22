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В «Белэнерго» назвали причины масштабной аварии, оставившей минчан без горячей воды и тепла
Источник материала: Хартия'97
В «Белэнерго» назвали причины масштабной аварии, оставившей минчан без горячей воды и тепла
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Причиной
— Ремонтные бригады «Минских теплосетей» оперативно приступили к устранению повреждения на тепломагистрали. С 18.30 в связи с повреждением тепломагистрали № 59 диаметром 1000 мм на пересечении улиц Есенина и Рафиева персоналом филиала «Минские тепловые сети» организован аварийный ремонт, — говорится в сообщении.
Сейчас над ликвидацией аварии трудятся две аварийно-восстановительные бригады и необходимая спецтехника.
Вот полный список адресов, где отсутствует теплоснабжение:
ул. Алибегова, 6−44 (чёт.), 13−27, к.1, 2, 3 (нечёт.);
ул. Белецкого, 2−50, к. 1, 2, 3 (чёт.);
ул. Голубева, 20−28 (чёт.), 25, 27, 29, 31;
ул. Громова, 14−26, 28, 30−46 (чёт.) ;
ул. Гурского, 44, к.1, 2, 3;
ул. Ельских, 2;
ул. Есенина, 41−95, 58−64,70−74 (чёт.), 66, 68, 76, 101, 103, 109, 115, 135, 139 (нечёт);
Пр-т Любимова, 10−46, к. 1, 2 (чёт.), 7−41 (нечёт.);
ул. Михаловская, 4, 10, 12, 14, 16;
ул. Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
Пр-т газ."Звязда", 35−71 (нечёт.), 4, к. 1, 2, 3, 4−60 (чёт.);
ул. Рафиева, 3, к.1, 2−53 (нечёт.), 55, 81−113 (нечёт.), 30, 32, 34; 36−58, 60, 64, 62, 66−80, 88а, 88, 90, 92−100 (чёт.);
ул. Сапеги, 3−15 (нечёт.);
ул. Слободская, 13−79 (нечёт.);
ул. Тышкевичей, 9, 15−19;
ул. Я. Брыля, 2, 3, 3а, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24а, 26, 28, 30.
В ведомстве сообщили, что ориентировочно теплоснабжение будет восстановлено в 18.00, 22 января. Более точное время окончания работ обещают сообщить дополнительно.
— Ремонтные работы будут идти непрерывно до восстановления теплоснабжения отключенных потребителей.
Как сообщает «Радыё Свабода», на месте аварии находится руководство «Белэнерго», в том числе генеральный директор Павел Дрозд.
Напомним, из-за аварии в пятницу отменили занятия в школах и гимназиях Московского района.
— В учреждениях дошкольного образования, в местах временного пребывания детей, будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее или оставить дома, — информирует управление по образованию.
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