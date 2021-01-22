Источник материала: Хартия'97

Нация победителей 4 Ирина Халип

22.01.2021, 8:24

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Ирина Халип

Белорусам удается все, за что бы они ни взялись.

«Ты «Нивею» уже купила?» - звонит подруга.

Конечно же, купила. Побежала в магазин сразу, как только узнала об отказе компании быть спонсором чемпионата мира по хоккею , если его не перенесут из Минска. Судя по фотографиям последних дней в социальных сетях, продажи в те дни резко возросли, а владельцы магазинов, торгующих косметикой, наверняка звонили друг другу с вопросами, что за промоакцию такую хитрую объявила «Нивея» , если никаких предложений «купи крем и получи мыло бесплатно» не поступало, а народ метет товар с полок так, будто завтра того мыла уже не будет.

Впрочем, нет. Владельцы магазинов тоже все прекрасно знают. Не осталось в стране непосвященных, не осталось тех, кто делает вид, будто здесь можно жить как ни в чем не бывало, не осталось равнодушных. Помимо того, что мы все стали наконец народом, определяющим будущее своей страны, - мы еще стали тем самым коллективным клиентом, который всегда прав. Этот клиент взыскателен, но не капризен. Он не требует люкс-товар за три копейки, он просто поддерживает тех производителей, для которых права человека и свобода выбора – такие же ценности, как и качество производимой продукции или услуг. И производители с этим клиентом считаются. От него зависит их репутация.

Недавно слышала диалог двух девушек:

-- Если такси, то только «Яндекс»! – говорила одна. – Видела, как лихо их водитель парня из-под носа у ОМОНа увез ?

-- Подожди, а как же 135? – возражала другая. – Они возили пассажиров с Окрестина бесплатно. Я всегда именно их вызываю, там еще Цоя водители любят включать. Так здорово ехать по городу под «Перемен!».

Конечно, здорово. Проехаться на такси, в котором звучат песни Цоя, потрепаться с водителем, который расскажет, как возил освободившихся с Окрестина, зайти в магазин за «нивеевскими» новинками, встретиться с друзьями в кафе, открывшем двери для демонстрантов, спасающихся от карателей, и наглухо закрывшем перед самими карателями. А вечером рассказать об этом соседям на дворовом чаепитии и услышать от них совершенно синхронные истории. Посетовать, что поддержать «Шкоду» пока нечем, и услышать совет купить хотя бы термобокс, потому что нее, кроме автомобилей, еще куча аксессуаров. Развесить бело-красно-белые ленточки и разойтись по домам, договорившись о том, что покупать и куда ходить.

А еще мы в последние несколько месяцев провели потрясающую маркетинговую кампанию для собственной страны. У меня есть множество знакомых, которые раньше никогда в жизни не согласились бы провести отпуск на родине. Как только начинался заветный отпускной месяц – их будто ветром сдувало. Причем вовсе не обязательно к теплым морям, но и просто в соседние страны: главное – поскорее пересечь границу. Не потому, что здесь их не устраивали озера или инфраструктура. Они просто не хотели проводить отпуск среди равнодушных к диктатуре и репрессиям соотечественников, которых все устраивало, потому что их лично не касалось. А теперь мои знакомые изучают в Интернете каталоги белорусских агроусадеб, планируя летний отдых: им хочется провести отпуск среди единомышленников – тех самых, вместе с которыми стояли в цепях солидарности, выходили на воскресные марши и собирали передачи в СИЗО. Да и многие иностранцы теперь хотят приехать в отпуск в Беларусь – увидеть вживую тех самых людей, чья отвага, доброта и солидарность вызывают восхищение всего мира.

Раньше мы только вводили личные санкции. Мы знали, что нельзя заправляться на «Трайпле», покупать «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» в «Просторе», - словом, составляли собственные черные списки и отказывались финансировать режим через его кошельки. Правда, тогда нас было еще не 97 процентов, и мы были не в состоянии уничтожить бизнес тех кошельков. Зато сейчас – 97, и мы начали формировать не только черные, но и белые списки. Теперь мы уже в состоянии не только обрушить чьи-то продажи, но и повысить их так, что все «амазоны» планеты обзавидуются. Это значит, что изменились не только мы, но и мир. Раньше всевозможные промышленные гиганты, спонсоры мировых чемпионатов, никогда не высказывались по поводу репрессий в Беларуси и не выдвигали ультиматумов. Теперь они выступают в одной команде с нами и на поле, и на льду, и на улице. И вовсе не из сочувствия, вовсе не потому, что нас атакуют. А потому, что атакуем мы.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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