ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Импичмент Трампа предложили перенести

22.01.2021 09:15 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Импичмент Трампа предложили перенести

1
  • 22.01.2021, 8:17
  • 1,050
Импичмент Трампа предложили перенести
Дональд Трамп
Фото: AP

Инициатором выступил лидер республиканцев в Сенате Макконнелл.

Республиканцы в Сенате США предлагают отложить голосование об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу до 13 февраля. Это даст всем сторонам достаточно времени для подготовки процедуры, объяснил лидер республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, сообщает dw.com.

Для этого Палате представителей следует передать Сенату свои обвинения в адрес Трампа в "подстрекательстве к беспорядкам" не ранее 28 января, объяснил Макконнелл. Он направил это предложение лидеру демократов в Сенате Чарльзу Шумеру.

Палата представителей США 13 января второй раз проголосовала за импичмент Трампу. Теперь дело будет направлено в Сенат, где для обвинительного вердикта необходимы 67 голосов из 100.

Противники бывшего главы государства считают, что Трамп несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки протестующих были задержаны, минимум четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час, в город прибыла Национальная гвардия.

На следующий день демократ Джозеф Байден был официально утвержден на посту 46-го президента США. Инаугурация прошла 20 января.

Уже вторая попытка импичмента Трампу

Дональд Трамп стал первым в истории США президентом, процедуру импичмента которому начата дважды. В первый раз Палата представителей инициировала ее в декабре 2019 года в связи с обвинениями в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Однако Сенат США не поддержал эту инициативу.

Обвинения были связаны с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в котором глава Белого дома якобы призывал Киев начать расследование против Джозефа Байдена и его сына Хантера. В качестве рычага давления могла использоваться военная помощь Украине на сумму около 400 млн долларов. Этот скандал получил название "Украинагейт".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициатором выступил лидер республиканцев в Сенате Макконнелл.
 
Новости дня
Новости разные
 
60-гадовага менчука асудзілі на 2 гады калёніі за 2 удары амапаўцу. Ён не прызнаў віны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by