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«Он же шармёр». О чем бы Венедиктов спросил Лукашенко
22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
У главреда «Эха Москвы» спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»
– Конечно, –
Главред «Эха Москвы» также сказал, что смотрел
– Он ее развел. Послушайте, он же шармёр, он же фантастический артист, он же фантастический человек, который тебя пытается обмануть. Если ты не готовишься в глубину, он тебя обманет, это точно. Но они все такие, собственно. Я имею в виду президенты.
Напомним, предыдущее интервью Венедиктова и Лукашенко состоялось в конце 2019-го – во Дворце независимости в Минске.
Одна из цитат, которую российский журналист
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У главреда «Эха Москвы» спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»
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