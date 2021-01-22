ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он же шармёр». О чем бы Венедиктов спросил Лукашенко

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

У главреда «Эха Москвы» спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»

– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.

Главред «Эха Москвы» также сказал, что смотрел телеинтервью Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко и шпицем:

– Он ее развел. Послушайте, он же шармёр, он же фантастический артист, он же фантастический человек, который тебя пытается обмануть. Если ты не готовишься в глубину, он тебя обманет, это точно. Но они все такие, собственно. Я имею в виду президенты.

Напомним, предыдущее интервью Венедиктова и Лукашенко состоялось в конце 2019-го – во Дворце независимости в Минске.

«Он же шармёр». О чем бы Венедиктов спросил Лукашенко

Одна из цитат, которую российский журналист озвучил после: «У Лукашенко нет желания, как я понял, делиться властью или отдавать ее».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У главреда «Эха Москвы» спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»
 
Новости дня
Новости разные
 
«Если 23 января силовики будут дубасить школоту дубинками, то бабушки и дедушки на чьей стороне будут?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by