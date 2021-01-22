«Он же шармёр». О чем бы Венедиктов спросил Лукашенко

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У главреда «Эха Москвы» спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»

– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.

Главред «Эха Москвы» также сказал, что смотрел телеинтервью Наили Аскер-заде с Александром Лукашенко и шпицем:

– Он ее развел. Послушайте, он же шармёр, он же фантастический артист, он же фантастический человек, который тебя пытается обмануть. Если ты не готовишься в глубину, он тебя обманет, это точно. Но они все такие, собственно. Я имею в виду президенты.

Напомним, предыдущее интервью Венедиктова и Лукашенко состоялось в конце 2019-го – во Дворце независимости в Минске.





Одна из цитат, которую российский журналист озвучил после : «У Лукашенко нет желания, как я понял, делиться властью или отдавать ее».