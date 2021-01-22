«Проводник воли Лукашенко». Чем известна Ермакова и что ожидает «Белгазпромбанк» при ней?

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«Салідарнасць» рассказывает об интересных фактах из биографии Надежды Ермаковой о ее оценке со стороны бывшего председателя Нацбанка.





Познакомилась с Лукашенко в Шклове

С 1984 года Ермакова работала в Шкловском райисполкоме заместителем председателя и заведующей финансовым отделом. Поэтому по работе она немало общалась с главой совхоза «Городец» Александром Лукашенко.

После избрания президентом тот о ней не забыл.

– Мне позвонил Александр Григорьевич (мы с ним хорошо были знакомы по работе) и предложил возглавить «Агропромбанк». Я растерялась, сказала, что не смогу, – вспоминала Ермакова.

Но уже совсем скоро она стала руководить главным банком страны – «Беларусбанком».

Трагические браки

Оба супруга Ермаковой стали алкоголиками и скончались. От первого мужа она уехала из Хотимска с малолетней дочкой. Второй супруг Андрей «рано вышел на пенсию (служил в МВД) и в столице не нашел себя».

– Стал пить. Я ничего не смогла сделать, плакала, уговаривала, ничего не помогало, – вспоминала Ермакова.

При ее руководстве Нацбанком произошло две девальвации







В первом случае Ермакова по большему счету не виновата: девальвация в октябре 2011 года стала последствием решений предыдущего главы Нацбанка Петра Прокоповича.

А вот девальвация конца 2014 года, как и валютный кризис уже на ее совести. Сменивший Ермакову во главе Нацбанка Павел Каллаур смог стабилизировать финансовую систему.

Ее высказывания становились поводом для широкого обсуждения

Пожалуй, самая знаменитая фраза Надежды Ермаковой следующая:

– Ну зачем вам этот доллар? Ну вот у меня его нет, я не иду в обменник – он мне просто не нужен. У меня и в 90-е его не было, и сегодня нет. Да, обувь завозится импортная. Да, она станет чуть дороже. Ничего страшного! Сносим вместо двух туфель одни.

Построила два коттеджа

В 2000-х Ермакова жаловалась, что не имеет денег на импортную одежду. Но затем построила дом в Дроздах, отошедший дочери, и коттедж в Веснинке.







Ермакова на встрече с Лукашенко в ноябре 2020 года. Фото БЕЛТА

Возглавила «Белгазпромбанк» после арестов Бабарико и его коллег

В июне прошлого года Ермакова была назначена главой временной администрации «Белгазпромбанка». На вопрос об отношении к бывшему главе банка Виктору Бабарико, который попал за решетку после выдвижения в президенты, Ермакова ответила одним словом – «неоднозначно».

В декабре Ермакова покинула свой пост, но уже в январе довольно неожиданно окончательно возглавила «Белгазпромбанк».

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«Ермакова подыграла власти»

Как оценивает Ермакову как профессионала бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич?

– Хороший исполнитель и проводник решений Лукашенко. Но при этом, думаю, она в принципе подготовленный специалист, – сказал «Салідарнасці» Богданкевич. – Летом Ермакова как представитель власти возглавила временную администрацию «Белгазпромбанка», что было явным нарушением национального законодательства. Оснований для введения временной администрации не было: не существовало угроз банкротства банка, угроз невозврата депозитов и т.д.

Ермакова показала готовность исполнять политическую волю руководства страны. После того, как оно решило арестовать Виктора Бабарико, она подыграла власти.

Почему «Газпром» согласился с кандидатурой Ермаковой на пост главы «Белгазпромбанка»?

– Опять-таки, это связано с политикой. Видимо, для России важнее сохранить Беларусь под свои крылом, поэтому они закрыли глаза на то, что местные власти допустили грубое нарушение по отношению к банку, – считает Богданкевич.

Сможет ли «Белгазпромбанк» при руководстве Ермаковой вернуть себе статус успешной коммерческой структуры?

– Все зависит от «Газпрома». Это солидный собственник в финансовом плане. Если он выделит значительные ресурсы, то почему бы и нет? – сказал бывший руководитель главного банка страны.