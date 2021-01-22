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Мясомолочные предприятия Беларуси получат субсидии на уплату процентов

22.01.2021 09:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси постановлением №30 от 20 января 2021 года распорядился выплачивать с 1 января 8-ми производителям мяса и молока бюджетные субсидии на уплату процентов по предоставленным банковским кредитам.

Величина субсидии составит 30% от ставки рефинансирования Нацбанка РБ по кредитам в белорусских рублях; по кредитам в валюте – 30% от ставки по кредиту, но не более 2,5% годовых, с уплатой субсидий в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка, установленному на день перечисления субсидий.

Субсидии не предоставляются для уплаты процентов, начисленных на сумму просроченной и (или) отсроченной (рассроченной) задолженности по основному долгу.

Субсидии будут получать ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат», ОАО «Молоко», ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», ОАО «Полоцкий молочный комбинат», ОАО «Поставский молочный завод», УП «Глубокский мясокомбинат».

 
 
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Совмин Беларуси постановлением №30 от 20 января 2021 года распорядился выплачивать с 1 января 8-ми производителям мяса и молока бюджетные субсидии на уплату процентов...
 
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