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Карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за COVID-19

22.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за глобального пандемии COVID-19 карнавал в Рио-де-Жанейро в этом году не состоится.



Об этом на своей странице в сети Твиттер написал мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес.

"Этот праздник требует от государственных органов и связанных с самбой учреждений и ассоциаций значительной подготовки. Сделать это сейчас невозможно, поэтому должен сказать, что в 2021 году у нас не будет карнавала ", - отметил Паес.

Он добавил, что "никогда не скрывал своей страсти к карнавалу и четкого видения экономического значения этого культурного события для нашего города". "Однако, кажется бессмысленно представлять себе на этом этапе, что мы сможем провести карнавал в июле", - отметил мэр.

В то же время он заверил, что "в 2022 году, когда все будут должным образом привиты, мы сможем почтить жизни и свою культуру со всей интенсивностью, на которую заслуживаем".

Как известно, карнавал в Рио-де-Жанейро должен был пройти 13-16 февраля, однако из-за пандемии COVID-19 был перенесен на середину года.
 
 
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Из-за глобального пандемии COVID-19 карнавал в Рио-де-Жанейро в этом году не состоится.
 
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