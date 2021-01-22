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Продавцы говорят, что их заставляют торговать товарами с госсимволикой

22.01.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатели из нескольких районов Беларуси прислали в редакцию TUT.byдокументы, обязывающие продавцов иметь в наличии товары с государственной символикой. Это ассортиментные перечни для торговли.



Также торговцам разослали список производителей, у которых можно заказать эти товары.

В письме, которое получили торговцы, чиновники ссылаются на внесенные в 2020 году изменения в ассортиментные перечни (в том числе рапсовое масло, гречку, свежие грибы), а также прописывают нововведения по товарам с национальной символикой (они введены постановлением МАРТ №74 от 19 ноября 2020 года "О перечнях товаров").

"В связи с изложенным просим обратить внимание на необходимость соблюдения требований законодательства о торговле, в том числе в части ассортиментных перечней товаров, и наличия в продаже широкого ассортимента товаров с национальной символикой, флагов", — говорится в письме.

В МАРТ журналистов TUT.by заверили, что флаги и продукция с государственной символикой и раньше были в ассортиментных перечнях — когда еще было Министерство торговли.

О письме в ведомстве заявили следующее: "В письме шла речь прежде всего о проведенной в течение 2020 года работе по насыщению потребительского рынка республики широким ассортиментом товаров, а также обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси в части расширения перечней товаров, подлежащих включению в ассортиментные перечни товаров для розничных торговых объектов различных видов и типов".

А постановление №74, мол, актуализировало перечни и прописало требования для дискаунтеров.
 
 
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Читатели из нескольких районов Беларуси прислали в редакцию TUT.byдокументы, обязывающие продавцов иметь в наличии товары с государственной символикой. Это...
 
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