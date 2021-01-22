Епископ Великоселец вступил в должность Апостольского администратора епархии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 янв -Sputnik. Епископ Казимир Великоселец, которого Папа Римский назначил Апостольским администратором Минско-Могилевской епархии, вступил в должность, сообщил сайт РКЦ в Беларуси.

После того, как Понтифик удовлетворил прошение митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича о выходе на пенсию, в Ватикане было принято решение прислать в Минск епископа Пинской епархии Казимира Великосельца.

"На встрече членов коллегии консультантов Минско-Могилевской архиепархии состоялось вступление епископа Великосельца в должность", - сообщили в РКЦ в Беларуси.

На встрече присутствовал почетный митрополит Минско-Могилевской епархии 75-летний Тадеуш Кондрусевич.

Также было принято решение, что в ближайшее воскресенье, 24 января, в Минском архикафедральном костеле пройдет торжественная месса по случаю вступления в должность Казимира Великосельца.

Александр Влас © Photo : На встрече присутствовал почетный митрополит Минско-Могилевской епархии 75-летний Тадеуш Кондрусевич

На заседании коллегии был обсужден ряд вопросов, в том числе решение просить "в очередной раз Белтелерадиокомпанию возобновить прямые трансляции воскресной мессы на белорусском радио".

Кроме этого, минские католики намерены в этом году торжественно отметить 800-летие святого Доминика в католической церкви. Святой Доминик - покровитель беременных, а также юношей-министрантов, прислуживающих священнику во время мессы.

Ситуация с Кондрусевичем

После состоявшихся 9 августа в Беларуси президентских выборов в стране начались массовые акции протеста, которые вылились в столкновения с силовиками. После этого Кондрусевич осудил жесткие меры правоохранителей.

В конце августа белорусские пограничники не впустили его в республику, президент Беларуси Александр Лукашенко тогда заявил, что Кондрусевич неожиданно выехал для консультаций в Варшаву, где "получил определенные задачи" , что стало причиной отказа для его въезда в страну.

22 декабря министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с возвращением главы РКЦ в республику. 24 декабря глава РКЦ в Беларуси Кондрусевич приехал в Минск и провел рождественскую службу.