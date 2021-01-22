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Епископ Великоселец вступил в должность Апостольского администратора епархии
22.01.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 янв -Sputnik. Епископ Казимир Великоселец, которого Папа Римский назначил Апостольским администратором Минско-Могилевской епархии, вступил в должность, сообщил сайт РКЦ в Беларуси.
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"На встрече членов коллегии консультантов Минско-Могилевской архиепархии состоялось вступление епископа Великосельца в должность", - сообщили в РКЦ в Беларуси.
На встрече присутствовал почетный митрополит Минско-Могилевской епархии 75-летний Тадеуш Кондрусевич.
Также было принято решение, что в ближайшее воскресенье, 24 января, в Минском архикафедральном костеле пройдет торжественная месса по случаю вступления в должность Казимира Великосельца.
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На встрече присутствовал почетный митрополит Минско-Могилевской епархии 75-летний Тадеуш Кондрусевич
На заседании коллегии был обсужден ряд вопросов, в том числе решение просить "в очередной раз Белтелерадиокомпанию возобновить прямые трансляции воскресной мессы на белорусском радио".
Кроме этого, минские католики намерены в этом году торжественно отметить 800-летие святого Доминика в католической церкви. Святой Доминик - покровитель беременных, а также юношей-министрантов, прислуживающих священнику во время мессы.
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© Sputnik / Виктор Толочко
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На заседании коллегии был обсужден ряд вопросов, среди них - просьба белорусских католиков возобновить на радио прямые трансляции воскресных месс.
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