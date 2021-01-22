До 275 км на одной зарядке: представлен электрический фургон Opel Combo-e Cargo

Источник материала: Tut.by

Концерн PSA (к слову, недавно объединившийся с Fiat Chrysler в альянс Stellantis ), в состав которого входит Opel, продолжает перевод на электротягу младших коммерческих моделей на основе платформы EMP2. Вслед за Citroen e-Berlingo Van подтянулся аналог под немецкой маркой — Opel Combo-e Cargo.





Он также получил электромотор, развивающий 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. До 100 км/ч Combo-e Cargo разгоняется за паспортные 11,2 секунды, а максимальная скорость «каблучка» ограничена на отметке 130 км/ч. Заряда батареи емкостью 50 кВтч должно хватить на пробег 275 км (по циклу WLTP). От терминала постоянного тока мощностью до 100 кВт подзарядить батарею до 80% можно за полчаса.





Как и e-Berlingo Van, электрический фургон Opel будет предлагаться с двумя вариантами колесной базы (2,79 м и 2,98 м) и длины кузова (4,4 м и 4,75 м). Объем грузового отсека варьируется от 3,3 до 4,4 кубометра, грузоподъемность — до 800 кг. Оба варианта Combo-e могут буксировать прицеп массой 750 кг.





В «базе» у Combo-e Cargo имеется мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а список электронных помощников включает помимо всего прочего контроль тяги IntelliGrip, а также системы удержания в полосе движения и стабилизации прицепа.





Старт продаж Combo-e Cargo в Европе запланирован на осень этого года, стоимость грузовой «электрички» в Opel пока не озвучили. Также к концу года ожидается дебют большого электрического фургона Movano-e.