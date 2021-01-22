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До 275 км на одной зарядке: представлен электрический фургон Opel Combo-e Cargo
Источник материала: Tut.by
Концерн PSA (к слову, недавно объединившийся с Fiat Chrysler в альянс
Он также получил электромотор, развивающий 136 л.с. и 260 Нм крутящего момента. До 100 км/ч Combo-e Cargo разгоняется за паспортные 11,2 секунды, а максимальная скорость «каблучка» ограничена на отметке 130 км/ч. Заряда батареи емкостью 50 кВтч должно хватить на пробег 275 км (по циклу WLTP). От терминала постоянного тока мощностью до 100 кВт подзарядить батарею до 80% можно за полчаса.
Как и e-Berlingo Van, электрический фургон Opel будет предлагаться с двумя вариантами колесной базы (2,79 м и 2,98 м) и длины кузова (4,4 м и 4,75 м). Объем грузового отсека варьируется от 3,3 до 4,4 кубометра, грузоподъемность — до 800 кг. Оба варианта Combo-e могут буксировать прицеп массой 750 кг.
В «базе» у Combo-e Cargo имеется мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а список электронных помощников включает помимо всего прочего контроль тяги IntelliGrip, а также системы удержания в полосе движения и стабилизации прицепа.
Старт продаж Combo-e Cargo в Европе запланирован на осень этого года, стоимость грузовой «электрички» в Opel пока не озвучили. Также к концу года ожидается дебют большого электрического фургона Movano-e.
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Вслед за недавно рассекреченным Citroen e-Berlingo Van подтянулся аналог под немецкой маркой, также входящей в состав концерна PSA - Opel Combo-e Cargo.
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