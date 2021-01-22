Итальянское ателье Ares Design превратило Tesla Model S в кабриолет

Источник материала: Tut.by

Основанное в 2014 году в Модене ателье Ares Design занимается глубоким тюнингом и переделкой в основном дорогих и престижных автомобилей. Ранее, например, компания отметилась своей интерпретацией Mercedes G-класса , доработанным Land Rover Defender и оригинальным купе Panther на базе Lamborghini.





А теперь фирма представила новый проект — кабриолет Tesla, созданный по индивидуальному заказу одного из клиентов.





Исходная «пятидверка» Model S была основательно перекроена — в Ares не только срезали жесткую крышу и убрали заднюю пару дверей, но и полностью переделали конструкцию задней части кузова. Пол и кузов машины были усилены, а складным мягким верхом с сервоприводом с электрокаром поделился кабриолет Bentley Continental GT.









Кроме того, готовый кабриолет принарядили в скромный углепластиковый обвес. Заметно преобразился и интерьер, получивший новые задние сиденья и перешитый более качественными материалами, включая кожу дорогих сортов с контрастными оранжевыми вставками. Об изменениях по части техники Model S ничего не сообщается — по всей видимости, кабриолет сохранил стандартную электрическую начинку Tesla.





Пока такой кабриолет существует в единственном экземпляре, его стоимость не разглашается. При этом в Ares и дальше готовы принимать заказы на такие электрокары с открытым верхом — нашлись бы желающие.