Секс для тех, кому за 60. Почему возмущение из-за нового сезона известного сериала - снобизм и глупость

Источник материала: Tut.by

В русскоязычном интернете опять бушуют нешуточные страсти. На этот раз общественность обеспокоена новостью о том, что на экран вскоре вернется культовый сериал всех времен и народов — «Секс в большом городе».

Основная претензия недовольных заключается в том, что героини сериала уже слишком стары для того, чтобы претендовать на личную жизнь. В пятьдесят-то лет какая может быть жизнь?





Огромное количество комментариев посвящено тому, что «бабушкам» пора уже внуков нянчить, а не в сериале со словом «секс» в названии сниматься. Так и говорят: они же пятидесятилетние тетки, зачем всё это? Стыдно!





Отдельное внимание уделяют внешнему виду актрис. Вот вам занимательный пример мужских обсуждений исполнительницы главной роли — Сары Джессики Паркер:

— Блин, какая страшная. Ну, наверное, для съемок ее подкрасят.

— Там не подкрашивать, а сносить надо.





В интернете, кстати, несложно найти свежие пляжные фотографии Сары Джессики Паркер. Дай бог, всем так выглядеть в пятьдесят пять лет.



Фото: instagram.com/sarahjessicaparker

Но дело даже не в этом. А в том, какое нездоровое внимание мы, птенцы постсоветского пространства, по-прежнему уделяем внешности. Недавно делала интервью с гинекологом на тему менопаузы. Так вот — доктор рассказывала мне о том, что в США, например, совершенно другой взгляд на жизнь и на лечение климакса в частности. Если вкратце, то эстрогены больше влияют на внешний вид: от них зависит состояние кожи, волос, ногтей. Андрогены же сильнее влияют на самочувствие, настроение, жизненный тонус, однако в качестве побочного эффекта можно получить нежелательный рост волос на лице, например.

Так вот, оказалось, что в США это никого не смущает. Вы можете себе представить подобное у нас? Конечно, нет. Подход такой: «Зачем вам, женщинам, хорошо себя чувствовать, если при этом у вас вырастет борода?». Я сразу захотела жить за границей и с бородой, лишь бы только чувствовать себя хорошо, иметь силы, тонус, хорошее настроение и прочие приятные вещи, которые перечислил доктор.

Но для большинства то, как мы выглядим, намного важнее чем то, как мы себя чувствуем. По этой же причине, кстати, многих так пугает прием гормональных препаратов или антидепрессантов. От них же можно набрать вес! Не для этого мы всю жизнь сидели на диете и мечтали избавиться от двух лишних килограммов на бедрах.



Фото: unsplash.com

Разумеется, эта гонка до изнеможения касается только женщин. Не думаю, что кому-нибудь пришло бы в голову сказать, что Мистер Биг уже не тот. Мужчина же, как хорошее вино, — с возрастом становится только лучше. Я недавно смотрела один из старых выпусков шоу «Голос», так вот Константин Меладзе в нем объяснял, почему он не повернулся к участнице — мол, по ее голосу и пению у него сложилось впечатление, что она толстая и немолодая женщина. Сказал нам толстый и немолодой мужчина.

Что-то не припомню, чтобы кто-нибудь возмущался возрастом Шона Коннери или Алена Делона, например. Не заметила ни одного комментария на тему того, «зачем нам видеть на экранах этих стариков». Никто не говорил и о том, что им уже пора внуков нянчить, а не мачо из себя изображать. И когда звездные мужчины все как один женятся на молодых, а в семьдесят-восемьдесят лет становятся отцами, это почему-то никого не шокирует. Традиционно только лишь женщины отгребают. Только у женщины в сорок лет жизнь заканчивается ( на самом деле — нет ).

И хуже всего, что мы сами плодим эти страхи. Мы сами вгоняем себя в депрессию и теряем интерес к жизни. Мы сами участвуем в травле тех, кто захотел и смог иначе.

А ведь мы наоборот должны вдохновлять и вдохновляться, глядя на полноценную, активную и счастливую жизнь людей околопенсионного возраста.

Вот, например, в фейсбуке на днях Мария Арбатова опубликовала ссылку на небольшой репортаж «Настоящего времени» о том, как шестидесятипятилетняя женщина занимается танцами на пилоне. Это заряжает ее энергией, помогает чувствовать себя гибкой и здоровой, поддерживать себя в форме. Выглядит она, кстати, просто отлично.

Это же так здорово — не осуждать другую женщину, не отправлять ее «дома сидеть», не упражняться в сочинении гадких комментариев о ее внешности, а видеть позитивный пример! И понимать, что у тебя впереди насыщенная и полноценная жизнь, независимо от того, какой по счету день рождения ты отпраздновала.

Да нам всем просто жизненно необходим новый «Секс в большом городе»! Ну да, немного не повезло родиться в другой стране — и солнца нет, и моря нет, и денег нет. И до уровня жизни героинь сериала нам не дотянуть. Но это же не значит, что в их возрасте мы должны поставить на себе крест и обреченно дожидаться смерти. Да, мы не в силах избежать старости, но зато мы можем изменить свое отношение к ней. Несите «Секс» для тех, кому за шестьдесят!

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