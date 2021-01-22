На Малинина из-за ДТП остановились троллейбусы

Источник материала: Onliner

Наш читатель с ником AlexVip прислал корреспонденту Onliner фотографии с улицы Малинина в Минске, где сегодня утром произошла авария с участием двух автомобилей. В результате этого ДТП нарушено движение троллейбусов нескольких маршрутов.

ДТП случилось в районе нерегулируемого пешеходного перехода: одну машину развернуло посреди проезжей части, другую и вовсе отбросило за ее пределы. У обеих поврежден перед, то есть, скорее всего, речь идет о лобовом столкновении.

— Перекрыты две полосы, троллейбусы не проедут, — отметил наш читатель и был прав.





В «Минсктрансе» сообщили, что с 9:07 на улице Малинина в направлении улицы Крупской из-за ДТП стороннего транспорта произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах №30, 41, 49. Движение троллейбусов №30, 41 организовано по улице Малинина до диспетчерской станции «Серебрянка», №49 — по Партизанскому проспекту и улице Кабушкина. В 9:25 движение троллейбусов было возобновлено.

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