«Меня схватили двое за руки». 60-летний минчанин получил два года колонии за два удара омоновцу

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Центрального района Минска огласили приговор Александру Губейко, обвиняемому в насилии в отношении сотрудника ОМОНа. Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» пишет TUT.BY .

В чем обвиняли Александра Губейко?

Согласно обвинению, на акции протеста в поддержку политзаключенных 4 октября при своем задержании Александр Губейко оказывал сопротивление и два раза ударил командира отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома Андрея Ковалева (ФИО изменено), пытался вырваться, хватался за обмундирование. Вину Губейко не признал.

По версии обвиняемого, в тот день около 16.00 он шел по проспекту Победителей в магазин «Коммунарка» за конфетами и случайно оказался в скоплении людей. Люди шли по тротуару, скандировали лозунги «Свободу Тихановскому!», «Свободу Колесниковой!», «Свободу Бабарико!», у некоторых людей была бело-красно-белая символика. Внезапно подъехали микроавтобусы, откуда выскочили сотрудники ОМОНа и начали задерживать людей. Так же задержали и самого Губейко.

— Меня схватили двое за руки и в течении трех секунд я оказался в микроавтобусе. Причину задержания никто не пояснял. Сказали смотреть в пол, — рассказал он.

Губейко отрицал, что в момент задержания применял к сотрудникам насилие. Затем его доставили в Центральное РУВД, где составили протокол об участии в несанкционированном мероприятии. По словам Губейко, он в тот момент был в состоянии шока и подписал протокол из страха, что к нему будут применять насилие. Он пояснил, что хоть его не били, он видел других избитых задержанных и ему было страшно, что с ним могут поступить так же. Затем он отбыл 12 суток ареста.

Судья указала, что, согласно объяснению, данному в РУВД после задержания, Губейко сознался в том, что «в какой-то момент не специально нанес два удара по спине сотруднику ОМОН, в чем раскаивается». Губейко говорит, что те объяснения были даны под давлением и они не соответствуют действительности.

Александру Губейко 60 лет, 37 лет он работает на производстве. На суде он рассказал, что 33 года назад попал в серьезное ДТП, после которого он долго лежал в больнице с множеством переломов. До сих пор у него плохо функционирует правая рука из-за сложного перелома плеча. Поэтому, по его словам, он не мог и не стал бы бить сотрудника ОМОНа.

Что говорил потерпевший?

Потерпевший «Андрей Ковалев» — командир отделения ОМОН ГУВД Мингорисполкома. 4 октября находится при исполнении своих служебных обязанностей. Он задержал протестующего, перекрывающего проезжую часть, и вел его в автомобиль. В какой-то момент он почувствовал два удара в область затылка. Он отпустил задержанного, обернулся в сторону, откуда были совершены удары, и увидел Губейко в «боевой стойке», со сжатыми кулаками.

Решил, что это он ударил, так как никого больше поблизости не было. По словам Ковалева, Губейко был «очень агрессивно настроен». Потом последовало задержание, Губейко «отбивался, кричал». В спецтранспорте ему стяжкой зафиксировали руки.

Когда приехали в Центрального РУВД, омоновец понял, что «что-то с ним не то».

— На базе у меня была рвота, на следующий день врач обследовал, отправил в госпиталь. Там я провел 9-10 дней, — рассказал «Ковалев».

На очной ставке с Губейко извинения тот ему не приносил. Ковалев подал гражданский иск на компенсацию морального и материального вреда в размере 2500 белорусских рублей.

Слова Ковалева подтвердил и допрошенный свидетель со стороны обвинения с измененной фамилией Вермут.

Адвокат указал на расхождение времени и места совершения преступления с тем, что было написано в административном протоколе. Также, по его словам, в суточной сводке фигурировало одно звание потерпевшего (сержант), а теперь в уголовном деле — старший прапорщик. Кроме того, пострадавший менял показания относительно транспортного средства, на котором прибыл, также есть расхождения в показания по последствиях для здоровья.

Прокурор посчитал расхождения незначительными. Он сообщил, что обвиняемый сначала признавал свою вину при самом первом задержании, и только после возбуждения уголовного дела изменил свои показания. Он предложил исключить из обвинения мотив «по политической и идеологической вражде» и запросил для Губейко два года лишения свободы в колонии общего режима.

На следующий день, 21 января, судья Виктория Шабуня вынесла именно такой приговор, как и запрашивал прокурор. Также Губейко обязан выплатить 2500 рублей компенсации пострадавшему «Ковалеву».