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Стихотворение дня. Холм, на который мы восходим

22.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

22-летняя Аманда Горман стала самым молодым поэтом, читавшим стихи, специально написанные для президентской инаугурации в США.

ВВС приводит отрывок (перевод с английского Яны Литвиновой). Мы не смогли не опубликовать его тоже.

Стихотворение дня. Холм, на который мы восходим

«Холм, на который мы восходим»

Перед рассветом мы не знаем, найдем ли свет, когда вокруг сплошная тень.

Утраты наши - как океан, и мы бредем сквозь них и ночь, и день.

Мы вырвались из чрева зверя,

Мы поняли, что тишина не значит - мир,

Что правосудие не значит - справедливость.

И мы не знали, что рассвет так близко. Мы как-то выбрались и увидали, что первые лучи прорвали тьму,

И потому

Я говорю: страна наша жива,

Мы не исчезли, но последняя глава

Пока что пишется...

Да, наш союз далек от совершенства. Но не оно нам нужно.

Нужна нам цель. Чтоб мы единодушно

Достичь ее стремились. Чтобы мы смотрели

На то, что впереди. И чтобы мы презрели

Все то, что разделило нас.

И чтобы мир признал, что в трудный час

Мы не сломались и мы шли вперед.

Страданья не лишили нас надежды,

И мы, как прежде,

Связаны друг с другом, и потому нас всех победа ждет...

Да, солнце обязательно взойдет,

Да, свет всегда пробьется через тьму,

Но для того, чтобы его увидеть, но для того, чтоб частью света быть,

Без смелости его нам не достичь.

 
 
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22-летняя Аманда Горман стала самым молодым поэтом, читавшим стихи, специально написанные для президентской инаугурации в США.
 
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