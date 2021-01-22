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SpaceX переоборудует нефтяные вышки в плавучий космодром для ракеты на Марс

22.01.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В прошлом году компания SpaceX Илона Маска купила две глубоководные нефтяные вышки и намерена превратить их в плавучие стартовые площадки для своих гигантских ракет Starship.

Об этом сообщает encorr.ua со ссылкой на CNBC.

Установки находятся в порту Браунсвилля, недалеко от исследовательского центра SpaceX Starship в Бока-Чика (штат Техас). Они были переименованы в «Деймос» и «Фобос» предположительно в честь марсианских спутников.

Starship — это огромная ракета, которую SpaceX разрабатывает для достижения цели Маска по запуску грузов и одновременному запуску до 100 человек в полете на Луну и Марс.

Эта ракета является основным приоритетом SpaceX. Свой последний прототип компания подняла на максимальную высоту в 40 тыс. футов (12 192 м). В ходе тестового полета ракета выполнила несколько задач разработчиков, но взорвалась при попытке приземления.

Открытые записи свидетельствуют, что «сверхглубоководные полупогружные» нефтяные вышки Valaris 8500 и 8501 были проданы по $3,5 млн каждая. Компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас) и крупнейший в мире владелец оффшорных нефтяных вышек в августе 2020 г. подала заявление о банкротстве по главе 11.

Согласно публичным данным, пара буровых установок была приобретена в июле 2020 г. корпорацией с ограниченной ответственностью Lone Star Mineral Development. Компания Lone Star Mineral Development была зарегистрирована в июне 2020 г. на имя финансового директора SpaceX Брета Джонсена.

Незадолго до того, как была зарегистрирована компания Lone Star Mineral Development, Маск в своем твите объяснил, что SpaceX планирует построить «плавающие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли».

SpaceX публично нанимает на должности в морских операциях с прошлого года, когда компания заявила, что формирует «команду инженеров и техников для проектирования и строительства действующего морского ракетного комплекса».

 
 
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В прошлом году компания SpaceX Илона Маска купила две глубоководные нефтяные вышки и намерена превратить их в плавучие стартовые площадки для своих гигантских ракет...
 
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