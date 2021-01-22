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СМИ: Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с РФ

22.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.



"Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезагрузку" в двусторонних отношениях с Москвой", - пишет газета.

По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В статье говорится, что президент США уже на этой неделе собирается поручить главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности, президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане. Речь пойдет и о сборе информации об отравлении Алексея Навального, пишет газета, а также - о том, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.

"В ближайшие недели мы используем оценку нашей разведки, чтобы подготовить наши ответные меры на агрессивные действия России", - сказал один из собеседников газеты.

Издание отмечает, что планы Байдена относительно новых мер против России на начальном этапе его президентского срока уникальны в своем роде. Среди недавних президентов США каждый пытался "открыть новую страницу в отношениях" с Россией, чтобы достичь более продуктивного взаимодействия. В частности, попытку "перезапуска" отношений с РФ в Вашингтоне предприняли во время пребывания у власти президента США Барака Обамы. Байден тогда был вице-президентом США.

"Это будет первая администрация США в постсоветский период, которая, придя к власти, не пообещала наладить более теплые отношения с Россией", - цитирует газета эксперта по отношениям США и России и по внешней политике России Анджелу Стент.
 
 
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Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета...
 
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