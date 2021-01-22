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В Орше восстановили подачу тепла после аварии на магистрали

22.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранним утром в пятницу в Орше была восстановлена подача тепла, после устранения аварии на тепломагистрали, сообщает пресс-служба "Белэнерго".



"В 5:00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей города Орши", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что персонал филиала «Оршанская ТЭЦ» занимался аварийным ремонтом участка тепломагистрали всю минувшую ночь.

Подача тепла в несколько микрорайонов Орши была прервана вечером 21 января.
 
 
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Ранним утром в пятницу в Орше была восстановлена подача тепла, после устранения аварии на тепломагистрали, сообщает пресс-служба "Белэнерго".
 
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