Сборную по спортивной гимнастике Азербайджана будет тренировать белоруска













Она уже 22 года занимается тренерской деятельностью, а последние шесть лет возглавляла сборную Беларуси.





После назначения новая наставница сборной поделилась своими впечатлениями:





"Я побывала в зале, где тренируется национальная команда Азербайджана, познакомилась с подопечными. Здесь есть все условия для развития спортивной гимнастики. Прекрасный тренировочный зал. Благодарю за оказанное мне доверие и постараюсь, чтобы женская спортивная гимнастика Азербайджана вела достойную конкуренцию на европейской и мировой аренах".