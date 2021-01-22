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Сборную по спортивной гимнастике Азербайджана будет тренировать белоруска
Источник материала: Партизан
Белорусская специалистка Ольга Баркалова назначена новым главным тренером женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, передает
Она уже 22 года занимается тренерской деятельностью, а последние шесть лет возглавляла сборную Беларуси.
После назначения новая наставница сборной поделилась своими впечатлениями:
"Я побывала в зале, где тренируется национальная команда Азербайджана, познакомилась с подопечными. Здесь есть все условия для развития спортивной гимнастики. Прекрасный тренировочный зал. Благодарю за оказанное мне доверие и постараюсь, чтобы женская спортивная гимнастика Азербайджана вела достойную конкуренцию на европейской и мировой аренах".
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Белорусская специалистка Ольга Баркалова назначена новым главным тренером женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, передает Oxu.Az.
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