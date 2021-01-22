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Сборную по спортивной гимнастике Азербайджана будет тренировать белоруска

22.01.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская специалистка Ольга Баркалова назначена новым главным тренером женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, передает Oxu.Az.




Она уже 22 года занимается тренерской деятельностью, а последние шесть лет возглавляла сборную Беларуси.

После назначения новая наставница сборной поделилась своими впечатлениями:

"Я побывала в зале, где тренируется национальная команда Азербайджана, познакомилась с подопечными. Здесь есть все условия для развития спортивной гимнастики. Прекрасный тренировочный зал. Благодарю за оказанное мне доверие и постараюсь, чтобы женская спортивная гимнастика Азербайджана вела достойную конкуренцию на европейской и мировой аренах".
 
 
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Белорусская специалистка Ольга Баркалова назначена новым главным тренером женской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике, передает Oxu.Az.
 
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