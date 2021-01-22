Способен ли Байден договориться с Путиным о единой стратегии по Беларуси?

Цэнтру новых ідэй . Об этом — координатор экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов, аналитик БИСС Катерина Шматина и директор «Минского диалога» Евгений Прейгерман рассказали





По мнению Дениса Мельянцова, Байден на уровне риторики показал себя как антироссийский политик.





— Вот почему, во всяком случае, в ближайшее время не стоит ждать каких-то шагов навстречу между Москвой и Вашингтоном, тем более по вопросу Беларуси, которую Россия рассматривает исключительно как сферу своих интересов, — отмечает политолог.





Если переговоры и состоятся, говорит Екатерина Шматина, то при наличии следующих условий:





— Байден захочет занять проактивную позицию относительно Беларуси и прикладывать более последовательные усилия, чем, например, Макрон, который «забыл» про Беларусь после того, как его разговоры с Кремлем о медиации не увенчались успехом. Для Путина вариант переговоров с Западом по Беларуси (и потенциальное согласие на содействие медиации через ОБСЕ) должно стать более привлекательным сценарием, чем выгода от нынешней зависимости Лукашенко от России.





Учитывая глубину и масштаб противоречий между Вашингтоном и Москвой, а также общую неопределенность в системе международных отношений, в течение ближайших лет США и Россия практически ни по одному вопросу не смогут договориться об общих стратегиях, убежден Евгений Прейгерман.









— Устойчивые договоренности пока маловероятны даже по таким жизненно важным вопросам, как контроль над вооружением и стратегическая стабильность, — говорит политолог. — А по теме Беларуси, которая находится в очень чувствительном геостратегическом регионе, они и совсем исключены.





Единственное, что, по мнению Евгения Прейгермана, кажется гипотетически возможным в среднесрочной (или даже в долгосрочной) перспективе, это определение такой роли Беларуси в региональной безопасности, которая отвечала бы базовым интересам США и России и потому могла бы быть принята ими по факту.





— Но такая роль могла бы выкристаллизоваться только в результате разумных, последовательных и настойчивых действий самого Минска , а не в результате какой-то большой сделки между США и Россией, — подчеркивает эксперт.



